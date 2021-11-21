ABD’li bakandan Ortadoğu çıkışı: Askeri varlığımızı gerekirse arttırırız

Haberin Devamı

BAHREYN’de düzenlenen Manama Diyaloğu Güvenlik Konferansı’nda konuşan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ABD’nin Ortadoğu’daki askeri varlığını devam ettireceğini, gerekirse asker sayısını ezici bir şekilde arttırabileceklerini belirtti.

İRAN NÜKLEER TEHDİDİ

ABD’nin Çin ve Rusya odaklı tehditlere odaklanırken Ortadoğu’yu geri plana attığının konuşulduğu bir dönemde bu konuşmayı yapan Bakan Lloyd Austin, “ABD, İran’ın nükleer silah elde etmesinin engellenmesi taahhüdüne bağlıdır. Ve nükleer meseleyle ilgili diplomatik neticeye varılması taahhüdüne de bağlıyız. Ama İran ciddi bir işbirliğine girmek istemezse, o zaman ABD’yi güvenli kılacak tüm seçenekleri gözden geçiririz” dedi.

‘ÇIKARLARIMIZI KORURUZ’

Austin, ABD askerinin de konuşlu olduğu Suriye’deki üsse geçen ay İran yanlısı milislerce düzenlenen SİHA ve havan saldırılarına niye yanıt verilmediğine dair soruya da şu yanıtı verdi: “ABD kendini savunma hakkını koruyor. İstediğimiz yer ve zamanda kendimizi ve çıkarlarımızı koruyacağız. Hiçbir ülke, hiçbir birey bu konuda hataya düşmesin.”

GÜÇLÜ ORTADOĞU

Haberin Devamı

ABD’nin hedeflerinden birinin Ortadoğu’daki ‘emsalsiz’ ittifaklarını güçlendirmek olduğunu söyleyen ABD’li bakan, ancak bölgede onbinlerce asker bulundurmanın da bir seçenek olduğunu söyledi. Austin, “Amerika’nın Ortadoğu güvenliğine yönelik taahhüdü güçlü ve sağlamdır” dedi.