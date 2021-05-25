ABD’li bakan yardımcısı perşembe Ankara’da

İlk olarak Brüksel’de Çin konusunda ilk ABD-AB diyaloğuna liderlik edecek olan Sherman, daha sonra Ankara’ya geçerek Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile bir araya gelecek. ABD Başkanı Joe Biden yönetimi adına Türkiye’ye ilk resmi ziyareti gerçekleştirecek olan Sherman’ın Ankara’daki temasları sırasında bölgedeki ortak sorunlu konuları masaya yatırırken NATO müttefiki Türkiye ile birlikte çalışarak Türk-Amerikan ilişkilerinin öneminin altını çizeceği kaydedildi.

Ziyaret 14 Haziran’da Brüksel’deki NATO zirvesinde bir araya gelecek olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başkan Biden görüşmesine de bir hazırlık niteliği Sherman, paylaştığı tweet’inde Ankara’da Türk yetkililerin yanı sıra sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle de görüşeceğini belirtmişti.

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