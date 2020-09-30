ABD’li Bakan Pompeo Yunan üssünden diyalog çağrısı yaptı ve açıkladı: Amerika’nın dev savaş gemisi Girit’te kalacak

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Doğu Akdeniz’deki ‘Oruç Reis’ krizinden sonra geldiği Girit Adası’nda, Yunanistan’ı “Bölgede istikrar sütunu, parlak bir ışık ve iyi bir dost olarak gördüklerini” söyledi. Pompeo dün Yunan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile birlikte Girit’in Suda mevkininde bitişik bulunan Yunan ve ABD üslerini ziyaret etti.

GÖRÜŞMELERE DESTEK VERDİ

Suda’da Yunan fırkateyni “Salamis”i ve Yunan savaş uçakları filosunun karargâhını gezen Mike Pompeo, Yunan Başbakanı ile birlikte heyetlerin hava karargâhındaki toplantısına da başkanlık yaptı. Hangar önünde kurulan, arkasında F-16 uçağı görünen kürsüde konuşan ve Yunan-ABD ilişkilerinin dorukta olduğunu vurgulayan Pompeo, Türkiye ile Yunanistan arasında başlayacak istikşafi görüşmeleri ve NATO’da “ayrıştırma usulleri” için yapılan askeri temasları desteklediğini kaydetti.

YÜZER ÜSSE YENİ GÖREV

Pompeo, ABD donanmasının dev savaş gemilerinden, ‘yüzer deniz üssü’ diye de anılan 230 metre uzunluğundaki ‘USS Hershel Williams’ın daimi olarak Suda’da konuşlanacağını açıkladı. Buna, “Rusya’nın Libya’da olduğu gibi bölgede istikrarı bozmaya çalışmasını” gerekçe gösterdi. Ayrıca, Girit’in stratejik önem taşıdığını da belirtti. ABD Donanmasına bağlı Lewis B. Puller sınıfı bir ‘deniz üssü’ olan USS Hershel Woody Williams, askeri operasyonlarda hızlı nakliye ve destek hizmetleri için kullanılıyor. Pompeo, Yunan hava üssündeki konuşmasını, Yunanistan’ın bağımsızlığının (Osmanlı’ya karşı başkaldırının) 200’üncü yıldönümüne de atıfta bulunarak tamamladı.

Pompeo, Atina Haber Ajansı’na verdiği demeçte ise, başlayacak istikşafi görüşmeler için şunları söyledi: “Çekişmelerin çözüm şekli güç gösterisi değil, diyalog, görüşmeler ve uluslararası anlaşmalardır. Deniz için anlaşmazlıklar da böyle çözülmelidir. Yunanların bu istikamette hareket ettiklerini gördük. Türk hükümetinin de bunu aynı şekilde göreceğini ümit ediyoruz.”

BAŞBAKAN MİÇOTAKİS TÜRKİYE’YE YÜKLENDİ

Pompeo’dan, Doğu Akdeniz’de Yunan iddialarını daha açık bir şekilde desteklemelerini isteyen Miçotakis ise, “Türkiye’nin son dönemde Doğu Akdeniz’de saldırganlık gösterdiğini, uluslararası hukuka aykırı eylemlerde bulunduğunu, gereksiz aşırı bir retorik kullandığını ve niyetlerinin samimiyetini doğrulamayan taktiklere başvurduğunu” iddia etti. Ardından da yapılacak istikşafi görüşmelere ve NATO’da yürütülen askeri temaslara değinerek, “Diplomasi saatinin geldiğine dair ölçülü iyimserlik içindeyim. Doğu Akdeniz’de tehdit ve rekabet dalgaları yükselmemelidir. İki NATO üyesi arasındaki gerginlik hiç kimsenin işine yaramaz” dedi. Miçotakis ayrıca, Pompeo’nun Doğu Akdeniz ile ilgili Yunan görüşlerini anlayışla karşıladığını öne sürdü.