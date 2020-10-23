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Dünya
AA
Haber Giriş: 23.10.2020 - 22:48 | Son Güncelleme:

ABD'li astronot uzaydan oy kullandı

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ABD'li astronot uzaydan oy kullandı
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Amerikalı astronot Kate Rubins, ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimleri için uzaydan elektornik olarak oy verdi. NASA ise Rubins'in fotoğrafını Twitter'dan paylaştı.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) astronotu Kate Rubins, oyunu uzaydan elektronik olarak gönderdi. NASA ise Rubins'in ''Uluslararası Uzay İstasyonu oy verme kabini'' yazısının önündeki gülümseyen fotoğrafını Twitter hesabından paylaştı.

NASA PAYLAŞTI

NASA astronotu Rubins, 2016 başkanlık seçimlerinde de Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan oy kullanmıştı. Seçimlere 11 gün kala, erken oylama bilgilerini derleyen internet sitesi "ABD Seçimler Projesi"ne göre, posta ve elden zarf bırakma yoluyla 50 milyondan fazla kişi erken oy kullandı.

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