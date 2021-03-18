ABD'li annenin 'deepfake' oyunu: Kızının rakiplerinin müstehcen görüntülerini yaydı!

ABD’de bir anne, kızının amigo takımına girmesini sağlamak için, kızının rakiplerinin deepfake görsellerini hazırladı. Kadın, video ve fotoğraflarda rakip gençleri sigara ve içki içiyormuş gibi gösterdi.

İddiaya göre Raffaela Spone, kızının bir amigo takımına girebilmesi için, diğer gençlerin içki, sigara içtiğini gösteren ve hatta onları çıplak biçimde tasvir eden deepfake video, fotoğrafları takım koçlarına gönderdi.

Polisin olaya dair aldığı ilk isimsiz ihbarın ardından benzer şikayetler arka arkaya sıralandı.

IP ADRESİNDEN BULUNDU

Şikayetleri incelemeye alan yetkililer, videoların Spone tarafından üretildiğini IP adresi takibiyle tespit etti.

Telefonundaki arama kayıtları da delil olarak tutulan kadın, siber tacizle suçlanıyor.

Polis, Spone'un kızına, olaydan haberi olduğuna dair kanıt bulunamadığı için herhangi bir işlem yapmadı. DEEPFAKE NEDİR?

Bir kişinin yüzünü bir başkasının vücuduna yerleştirmeyi ve ses kayıtlarını manipüle etmeyi mümkün kılan bir yazılım türü olan Deepfake teknolojisi, kişilerin, şirketlerin ve hatta ülkelerin operasyonlarını riske sokuyor.

İlk kez 2017 yılında Reddit kullanıcıları tarafından Deepfake ismiyle adlandırılan bu yöntem, dijital görüntüleri derinlemesine anlayarak bir zamanlar insanların yaptığı görsel işleri makinelerin üstlenmesini inceleyen bir bilim olarak geliştirildi.

Fakat son yıllarda siber suçlular tarafından yasa dışı amaçlarla kullanılan teknoloji, finans piyasalarından siyasete birçok alanda ciddi risklere neden oluyor.

Daha önce Hollywood'da hayatını kaybeden oyuncuları videoda kullanmak amacıyla başlayan Deepfake teknolojisi, yapay zekânın gelişimiyle birlikte amatör versiyonları mobil cihazlara uygulama olarak dâhil oldu.

2017 yılında aralarında Michelle Obama, Ivanka Trump ve Emma Watson'ın da olduğu bazı ünlülerin yüzleri, yetişkin filmlerinde kullanılınca, teknolojinin karanlık yüzü ortaya çıktı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara