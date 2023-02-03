ABD'li akademisyenlerden dikkat çeken Türkiye analizi

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Dünya, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçim yakından takip ediyor.

ABD merkezli düşünce kuruluşu Foreign Policy Research Institute'da dikkat çeken bir Türkiye analizi yayınlandı.

Foreign Policy Research Institute Türkiye'nin yeni dış politikasını mercek altına aldı.

'Soğuk Savaş'ın sona ermesi ve Recep Tayyip Erdoğan'ın Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yükselişiyle Türkiye sadece yeni bir dış politika değil, yeni bir dış politika yönelimi benimsedi' denilen analizde Ankara'nın artık statükoyu korumakla değil onu dönüştürmekle ilgilendiğinin altı çizildi.

Aaron Stein ve Nicholas Danforth tarafından kaleme alınan yazıda 'Türk dış politikası, artan nüfuz arzusuna uygun olarak bölgesel düzeni yeniden şekillendirmeye odaklanmaya başlamıştır' ifadesine yer verildi.

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Yazıda 'Türkiye'nin yeni dinamikleri, gelecekteki herhangi bir Türk hükümeti altında bir gerilim kaynağı olmaya devam edecek' öngörüsünde bulunuldu

Akademisyenler yazıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın izlediği politika için şu yoruma yer verildi;

'Türkiye'nin yeni statüko karşıtı yönelimi de Erdoğan hükümetini farklı stratejiler izlemeye yöneltti.'

ABD'li politikacılar için Türkiye'nin bölgesindeki konumunu anlamanın her zamankinden daha önemli olduğunun altını çizen akademisyenler sürecin iyi yönetilmesi durumunda Bati ile kalıcı bir yol ayrımının yaşanmayacağına vurgu yaptı.

Yazıda bunun her iki tarafın da faydasına olduğunun altı çizildi.