ABD’li 17 misyoner Haiti’de kaçırıldı

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HAİTİ’de aralarında 3 çocuğun da bulunduğu ABD vatandaşı 17 misyoner, bir çete tarafından kaçırıldı. Olay, misyonerler ve aile üyelerinin başkent Port-au-Prince’in yaklaşık 30 kilometre doğusundaki bir yetimhaneyi ziyaretten dönüşü sırasında meydana geldi. Gruptakilerin, ‘400 Mawozo’ adlı silahlı grubun kontrolündeki yoldan geçerken araçlarıyla birlikte kaçırıldıkları öğrenildi. Kaçırılanlar arasında Haiti vatandaşlarının da bulunduğu ancak sayılarının bilinmediği belirtildi. ‘400 Mawozo’, geçen nisan ayında da iki Fransız Katolik din görevlisini kaçırmış, 20 gün sonra birini serbest bırakmıştı.

POLİS YORUM YAPMADI

ABD hükümet sözcüsü, geçen cumartesi günü meydana gelen kaçırılma olayından haberdar olduklarını belirterek, “Yurtdışındaki ABD vatandaşlarının refahı ve güvenliği, Dışişleri Bakanlığı’nın en yüksek önceliklerinden biridir” açıklamasını yaptı ancak olaya dair detay vermedi. Haiti Adalet Bakanlığı ve Ulusal Polisi şu aşamada olayla ilgili yorum yapmadı. Ohio merkezli “Christian Aid Ministries” adlı bir Hıristiyan yardım topluluğu ise kaçırılanların kendi üyeleri olduğunu ve temasa geçtikleri Haiti Amerikan Büyükelçiliği’nin konuyla ilgili devreye girdiğini açıkladı.

KAÇIRILMA VAKALARI ARTTI

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Haiti başkentinin en yoksul bölgelerini yıllardır kontrol eden silahlı çeteler son dönemde hâkimiyet alanları ve eylem kabiliyetlerini arttırdılar. İnsan hakları örgütlerine göre geçen yılın aynı dönemindeki 231’e kıyasla 2021’in ilk 9 ayında 600’den fazla kaçırma olayı bildirildi. Çeteler, çoğu yoksulluk sınırının altında yaşayan kurbanlarının ailelerinden onlarca yıllık gelirlerine karşılık gelen tutarları fidye olarak istiyor. Amerikalıların kaçırılmasından önce Port-au-Prince’deki işletmeler, artan güvensizlik ortamını protesto etmek için bugünden itibaren süresiz grev çağrısında bulunmuştu. 2010’da yaklaşık 250 bin, bu yıl ise 2200’den fazla insanın öldüğü iki şiddetli depremle sarsılan Haiti yıllardır derin bir ekonomik ve siyasi krizle felç olmuş durumda. Devlet Başkanı Jovenel Moise’nin temmuz ayında evinde öldürülmesi Karayip ülkesini daha fazla karmaşa ve belirsizliğe sürüklerken, güvenlik güçleri bu şartlar altında ülkede asayişi sağlamakta zorlanıyor.