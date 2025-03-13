Abdi, Barzani ile görüştü... Erbil, Şam ile anlaşmadan memnun

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Erbil’den yapılan açıklamaya göre görüşmede, Abdi’nin Şam ziyareti ve Ahmed Şara liderliğindeki Suriye hükümetiyle gerçekleştirdiği temasların ayrıntıları ele alındı. Abdi’nin Şam ziyaretinin sonuçlarını Başkan Mesud Barzani’ye aktardığı belirtilirken Suriye’de barış ve istikrarın sağlanması için atılacak her adımın desteklenmesi gerektiği belirtildi. Ayrıca, Suriye’nin siyasi sürecinde Kürt tarafının ortak bir tutum sergilemesinin önemine de dikkat çekildi. Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani de anlaşmanın, geleceğe yönelik uygun bir yol haritası ve istikrarlı bir geçiş sürecinin temeli olacağını belirterek Suriyelilerin anlaşmayı memnuniyetle karşılamasının, bölgedeki tüm halklar gibi barışçıl ve şiddetten uzak bir çözüme duyulan ortak arzuyu yansıttığını ifade etti.