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AB’den Yunanistan’a LNG tavizi

Güncelleme Tarihi:

#AB#Yunanistan#LNG
AB’den Yunanistan’a LNG tavizi
Güven ÖZALP
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2026 07:00

AVRUPA Birliği (AB), Rusya’ya karşı hazırladığı 21’inci yaptırım paketi konusunda veto uygulayan Yunanistan’ın blokajını kaldırmasının ardından anlaşmaya vardı. Atina’ya, blokajı kaldırma karşılığında Rus sıvılaştırılmış doğal gazını (LNG) AB dışındaki müşterilere taşımayı sürdürmek için bir yıl süreyle istisna tanındı.

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AB dışına gaz sevkiyatı Ukrayna’nın işgalinden önce imzalanmış sözleşmeler için geçerli olacak ve Birlik ülkeleri yeni sözleşmeler yapamayacak. İstisna, AB başkentleri gözden geçirme sürecinde bu muafiyeti sona erdirme konusunda karar almadıkları sürece otomatik olarak yenilenecek. Bu tablo, konu her yıl gündeme geldiğinde Yunanistan’ın vetosunu devreye sokabileceği anlamına geliyor. Yunanistan, Avrupa’nın LNG tankeri pazarında hâkim konumda. Küresel ölçekte de bu alandaki en önemli aktörler arasında. Yeni pakette, Rus petrolüne uygulanan tavan fiyat da 12 ay boyunca varil başına 44 dolara sabitlendi. AB, bu maddeye Rusya’nın piyasa şoklarından yararlanmasının önüne geçilmesi açısından önem veriyor. Rusya’nın gölge filosuna ait 30 gemi daha yaptırım listesine dahil edilirken yeni pakette, Rus bankaları, kripto para ve petrol ticaret platformları da hedef alındı.

 

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#AB#Yunanistan#LNG

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