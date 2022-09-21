AB’den Yunan ağzıyla mektup

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Yunanistan ile Türkiye arasında yaşanan gerginliğe bir kez daha müdahil olan Avrupa Birliği, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun geçtiğimiz günlerde gönderdiği mektuba Atina’nın tezleriyle cevap verdi.

ÇAVUŞOĞLU’NA YANIT

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in Çavuşoğlu’na gönderdiği mektupta, Yunanistan’ın ihlallerini görmezden gelme yaklaşımı sürdürülerek, Yunan toprakları üzerindeki uçuşların, Yunanistan’ın Ege’deki adalar üzerindeki egemenliğinin sorgulanmasının ve bu ülkeye yönelik düşmanca açıklamaların gerilimin düşürülmesine ters olduğu vurgulandı. Borrell, bu yaklaşımların, “hiçbir faydsı olmayan olumsuz bir dinamik yarattığını” belirtti. Münhasır ekonomik bölge ve kıta sahanlığının sınırlandırılmasının diyalog yoluyla, uluslararası hukuk ve Uluslararası Deniz Sözleşmesi çerçevesinde yapılmasının gerektiği de mektupta yer alan vurgular arasında. Borrell’in sorunların barışçıl çözümü konusunda Uluslararası Adalet Divanı’na başvurma atfı yapması dikkat çekti.