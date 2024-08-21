AB’den X’e kapatma uyarısı

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Gerginliğin odağında ise X’in, AB’nin Dijital Hizmetler Yasası’na (DSA) tam olarak uymaması yer alıyor. Brüksel’den X ve sahibi Elon Musk’a uyarı üstüne uyarı yapılıyor. Avrupa Parlamentosu’nun önde gelen üyelerinden Sandro Gozi, kurallara uymaması halinde X’in Avrupa’da tamamen yasaklanabileceği uyarısında bulundu.

X’in dezenformasyon ve nefrete teşvikle ilgili DSA kurallarına saygı göstermesi gerektiğini söyleyen Gozi, “Elon Musk, dijital hizmetlere ilişkin Avrupa kurallarına uymazsa, AB Komisyonu kıta operatörlerinden X’i engellemelerini isteyecek veya en uç durumda Birlik topraklarında platformun tamamen kaldırılmasını zorunlu kılacak” ifadelerini kullandı. İtalyan basınına konuşan Gozi, kontrollerin siyasi şiddetin yanı sıra aşırı sağın yükselişini engellemek için gerekli olduğunu savunarak, “Aşırı sağ, şiddetini ifade özgürlüğünün arkasına saklıyor. Platformlar nefret dolu içerikleri denetlemeli” dedi.

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Gozi’nin açıklamaları X’e yönelik ilk uyarı değil. AB Komisyonu’nun İç Pazardan Sorumlu Üyesi Thierry Breton, geçen gün Musk’a açık bir mektup yazarak ABD Başkan adaylarından Donald Trump ile yaptığı canlı röportajı sansürlemesini talep etmişti.