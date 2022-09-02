AB’den vize savunması: sorun sadece Türkiye’de değil

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SON dönemde Türkiye’de en çok tartışılan konuların arasında Türklerin Schengen vizesi almada yaşadığı zorluklar var. Vize taleplerinin karşılanması Avrupa Birliği’nin belirlediği çerçeve kurallara uymak kaydıyla üye ülkelerin yetki alanında. Mevcut tabloyu Hürriyet’e değerlendiren AB yetkilileri ve diplomatik kaynaklar, ret oranında bir artış olduğunu kabul etmekle birlikte bunun Türklere özgü olmadığının, dünya genelindeki eğilimin de bu doğrultuda olduğunun altını çiziyorlar.

‘SİYASİ DEĞİL’

Türklere vize verilmesinde siyasi faktörlerin etkili olduğu tezi ise ne Brüksel’de ne de üye ülke başkentlerinde kabul görüyor. Hürriyet’e konuşan bir Komisyon yetkilisi, “Komisyon, çeşitli faktörler nedeniyle bazı gecikmeler yaşandığının farkındadır, ancak bunlar hiçbir şekilde siyasi amaçlı değildir” dedi. Seyahat amacının ikna edici bulunmaması, vize talep eden kişinin Türkiye’ye geri döneceğinden şüphe edilmesi, evrakların tam ya da istendiği gibi olmaması ve sahtecilik girişimleri taleplerin reddedilmesinde öne çıkan gerekçeler arasında. Türk yetkililer ilk iki gerekçenin “niyet okumaya” girdiğini savunurken, AB kanadı bazı olumsuz örnekler yüzünden ülkelerin ince eleyip sık dokudukları mesajını veriyor.

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ALMANYA GÖSTERGE

Geçen yıl küresel ret ortalaması yüzde 13.4 olarak tespit edilirken Schengen vizesi için en çok başvurunun yapıldığı ülkeler arasında yer alan Türkiye’deki ret oranı kayıtlara yüzde 16.9 olarak geçti. Bu yıl ret oranının daha yüksek olabileceğine ilişkin sinyaller geliyor. Türklerin vize için yoğun şekilde başvurduğu ülkelerden olan Almanya’dan gelen ret oranları bu eğilimin işaretçisi. Almanya’da Türklere yönelik ret oranı geçen yıl yüzde 19 seviyesindeydi. Bu yılın ilk altı ayı için ise bu yüzde 20.7 oldu. Schengen kapsamında Türkiye açısından olumlu boyut ise çok girişli vizelerde yaşanıyor. Geçen yıl dünya ortalaması yüzde 71.7’yken Türklere verilen çok girişli Schengen vizesi ortalaması yüzde 82.6 seviyesindeydi.

Bir Schengen ülkesinden gelen ret cevabı sisteme kayıt olarak düşülüyor. Ret vurgusu aynı kişinin başka bir Schengen ülkesine yapacağı başvuruya verilecek cevabın olumsuz olma riskini artırıyor.

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MUAFİYET İÇİN ADIM BEKLENİYOR

Bu arada vize muafiyeti Türkiye’nin AB’den en önemli beklentileri arasında yer almayı sürdürüyor. Bununla birlikte son dönemde bu alanda ciddi bir hareketsizlik söz konusu. AB, Türklere vize muafiyeti tanınması için 72 kriterin yerine getirilmesini istedi. Türkiye şu ana kadar bu kriterlerden 66’sını tamamladı. Brüksel, herhangi bir ilerleme sağlanabilmesi için bu kriterlerde adım atılmasını bekliyor.