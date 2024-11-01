AB'den uyarı: Çin'in Rusya'ya desteği 'doğrudan tehdit'

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Avrupa Birliği (AB), Çin'in, Ukrayna'ya saldırılarını sürdüren Rusya'ya verdiği "maddi ve diplomatik" desteğin, Avrupa'nın güvenliğine "doğrudan tehdit" oluşturduğunu bildirdi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Tokyo merkezli Kyodo ajansına verdiği yazılı mülakatta, Çin'in son dönemde Rusya'ya verdiği desteğe tepki gösterdi.

Borrell, "Çin'in büyük miktarda çift kullanımlı mal ve ürün ihracatını artırması, Rusya'nın askeri-endüstriyel üssünün kurulmasına önemli ölçüde yardımcı oluyor" ifadesini kullandı.

Çin'in, Ukrayna'ya saldırılarını sürdüren Rusya'ya verdiği "maddi ve diplomatik" desteğin, Avrupa'nın güvenliğine "doğrudan tehdit" oluşturduğu uyarısı yapan Borrell, Kuzey Kore'nin Rusya'ya verdiği desteğin de "Avrupa güvenliğinin Hint-Pasifik'in güvenliğine ne kadar yakından bağlı olduğunu" gösterdiğini belirtti.

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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları dahil güvenlik tehditleri karşısında Japonya ile benzer düşünen ülkeler arası işbirliğinin teşvik edilmesi çağrısında bulunan Borrell, AB'nin "Rusya'nın 'savaş makinesine' yönelik üçüncü ülkelerin verdiği desteğe hızla yanıt vermeye devam edeceğini" bildirdi.

BRÜKSEL VE TOKYO ARASINDA ANLAŞMALAR



AB ile Japonya arasında imzalanması beklenen güvenlik ve savunma ortaklığı anlaşmalarına değinen Borrell, "tedarik zincirlerinin dayanıklılığı" ve savunma sanayisi girişimlerine yönelik istişareleri sürdürdüklerini kaydetti.

Brüksel ve Tokyo'yu "çok yakın stratejik ortak" olarak nitelendiren Borrell, tarafların "istikrarı tüm bölgelerde ve sıcak noktalarda teşvik etmek için yeterli yanıtlara ulaşmak ve ilkeleri savunmak amacıyla çok taraflı forumlarda daha yakın bir şekilde birlikte çalışmanın bir yolunu" bulması gerektiğini vurguladı.