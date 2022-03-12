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AB’den Ukrayna’ya destek var hızlı üyelik yok

#AB#Ukrayna#Emmanuel Macron
AB’den Ukrayna’ya destek var hızlı üyelik yok

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ev sahipliğinde Versailles Şatosu’nda bir araya gelen Avrupa Birliği liderleri, Ukrayna’ya, “Avrupa ailesinin bir parçasısın” mesajı gönderdi. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’nin talep ettiği AB üyeliği için hızlandırılmış süreç ise kabul görmedi.

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Ukrayna’nın AB üyeliği talebi üye ülkeler arasında ciddi bölünmeye neden oldu. Macron zirve sonunda yaptığı açıklamada, “Savaşta olan bir ülkeye hiçbir kriteri dikkate almaksızın istisnasi ve hızlandırılmış bir katılım süreci sunulabilir mi? Bunun yanıtı ‘hayır’ dedi.. Zirvenin Ukrayna’yla ilgili bildirisinde, AB’nin Ukrayna’ya yönelik siyasi, mali, insani ve materyal desteğinin süreceği belirtildi. Ukrayna’nın AB üyeliği talebi üye ülkeler arasında ciddi bölünmeye neden oldu. Macron zirve sonunda yaptığı açıklamada, “Savaşta olan bir ülkeye hiçbir kriteri dikkate almaksızın istisnasi ve hızlandırılmış bir katılım süreci sunulabilir mi? Bunun yanıtı ‘hayır’ dedi.. Zirvenin Ukrayna’yla ilgili bildirisinde, AB’nin Ukrayna’ya yönelik siyasi, mali, insani ve materyal desteğinin süreceği belirtildi. 

YARDIM ARTTIRILACAK

Bu ülkenin AB yolunda ilerlemesini desteklemek için bağları güçlendirme ve ortaklığı derinleştirme taahhüdünde bulundular. Savaş sonrası demokratik Ukrayna’nın inşasına destek, daha önce silah alımı için serbest bırakılan 500 milyon Euro’nun iki katına çıkarılması ile Rusya’ya daha fazla baskı ve yaptırım AB’nin diğer taahhütleri arasında yer aldı. 

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GIDA GÜVENLİĞİ ALARMI

AB liderleri toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Fransa lideri Emmanuel Macron, Ukrayna’daki savaşın Afrika ve Avrupa’da gıda tedariğini “derinden istikrarsızlaştıracağı” uyarısında bulundu. Ukrayna’da savaş nedeniyle ekim yapılamadığı için üretim stratejilerinin gözden geçirilmesi gerektiğini belirten Macron, “bazı Afrika ülkelerinin 12 ila 18 ay boyunca kıtlıktan etkilenebileceğini” söyledi.

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#AB#Ukrayna#Emmanuel Macron

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