AB'den Ukrayna'ya 4,1 milyar avro destek hazırlığı

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AB Konseyi, Ukrayna'ya 2027 yılına kadar sağlanması planlanan 50 milyar avroluk mali destek kapsamında ikinci düzenli ödeme kararının üye ülkeler tarafından kabul edildiğini açıkladı.

Kaynakla, AB'nin Ukrayna'nın makro-finansal istikrarını ve kamu yönetiminin işleyişini destekleyeceğine işaret edilen açıklamada, Ukrayna'nın yaklaşık 4,1 milyar avroluk fonu almak için öngörülen gerekli koşulları ve reformları yerine getirdiği ifade edildi.

Açıklamada, Ukrayna'nın mali olarak zor bir dönemde olduğu anımsatılarak, söz konusu paranın en kısa sürede tahsis edileceği belirtildi.

Ukrayna Fonu'nun mart ayında yürürlüğe girdiği hatırlatılan açıklamada, bununla ülkeye 2024-2027 dönemi için hibe ve kredilerden oluşan 50 milyar avroluk istikrarlı finansman sağlanacağı bildirildi.

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