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AB’den Ukraynalı mültecilere 1 yıl oturma izni

#Ukrayna#Mülteci#Avrupa
AB’den Ukraynalı mültecilere 1 yıl oturma izni

Avrupa Birliği, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali nedeniyle oluşan mülteci akını karşısında tarihi bir adım atarak, 21 yıl önce tasarlanan ancak hiç kullanılmayan, Geçici Koruma Yönetmeliğini aktive etti.

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Bu adım, savaştan kaçan Ukraynalıların AB ülkelerinde çalışmalarına ve barınmalarına, sağlık ve eğitim gibi temel hizmetlere erişimlerine olanak sağlayacak. Şu aşamada bir yıl geçerli olacak yönetmelik gerek duyulması halinde altı aylık sürelerle iki kez uzatılabilecek.

SADECE UKRAYNALILARA

Normalde Ukraynalılar, Schengen ülkelerine 90 günlüğüne vizesiz girebiliyor ancak çalışma ve oturum hakkına sahip olamıyorlardı. Yönetmelikle ilgili en önemli detay ise sadece Ukraynalıları ve uluslararası koruma altında olanları kapsıyor olması. Ukraynalı olmayan ancak bu ülkede bulunanların, ülkeden çıkmalarına yardımcı olunsa da, durumlarına gittikleri ülkelerin ulusal makamları karar verecek.

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#Ukrayna#Mülteci#Avrupa

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