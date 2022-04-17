Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

AB’den, Ukrayna ve Moldova’ya 50 milyon euro insani yardım paketi

#AB#Ukrayna#Dünya
AB’den, Ukrayna ve Moldova’ya 50 milyon euro insani yardım paketi

Avrupa Birliği (AB), Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları nedeniyle Ukrayna ve Moldova’ya toplamda 50 milyon euro insani yardım gönderileceğini açıkladı.

Haberin Devamı

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, Avrupa Birliği (AB) Ukrayna ve Moldova’ya insani yardım paketi açıkladı.

AB tarafından açıklanan 50 milyon euroluk insani yardım paketinde Moldova için 5 milyon euro ve Ukrayna için 45 milyon euro yer alıyor. AB tarafından yapılan açıklamada insani yardım paketinin, “Acil sağlık hizmetleri, güvenli içme suyu ve hijyene erişim, barınma ve korunma, nakit yardımı ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddete karşı destek sağlaması” amacıyla gönderileceği belirtildi.

AB Kriz Yönetiminden Sorumlu Komisyon Üyesi Janez Lenarcic ise yaptığı açıklamada, “Ukrayna’da ihtiyaçlar şimdi daha yüksek. Rusya’nın özellikle Ukrayna’nın doğusuna yönelik acımasız saldırılarının daha da artmasına hazırlıklı olmalıyız. Bu yardım ile birlikte ulaşılması zor bölgelerde sağlık, su ve elektriğe erişimi kesilen ve her şeylerini geride bırakarak kaçmak zorunda kalan insanlara yardım edilecek. Ukrayna’nın yanındayız” dedi.

Gözden Kaçmasın

Rusyadan Moskva paylaşımı İlk defa yayınlandıRusya'dan Moskva paylaşımı! İlk defa yayınlandıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#AB#Ukrayna#Dünya

BAKMADAN GEÇME!

Musk’a karşı zehirli hap

Musk’a karşı zehirli hap

#Elon Musk
Le Pen AB’yi felç eder

Le Pen AB’yi felç eder

#Fransa
25 yıldır her öğünde aynı sağlıklı yemeği yiyor... Peki ama bu ne kadar sağlıklı

25 yıldır her öğünde aynı sağlıklı yemeği yiyor... Peki ama bu ne kadar sağlıklı?

#Beslenme

BAKMADAN GEÇME!

Musk’a karşı zehirli hap

Musk’a karşı zehirli hap

#Elon Musk
Le Pen AB’yi felç eder

Le Pen AB’yi felç eder

#Fransa
25 yıldır her öğünde aynı sağlıklı yemeği yiyor... Peki ama bu ne kadar sağlıklı

25 yıldır her öğünde aynı sağlıklı yemeği yiyor... Peki ama bu ne kadar sağlıklı?

#Beslenme