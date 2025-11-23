×
AB'den Ukrayna mesajı: Trump'ın önerisine itiraz geldi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna konusunda tüm ortakların tek bir yol üzerinde ilerlemesinin önem taşıdığını kaydetti. Von der Leyen, Ukrayna'da savaşın ardından haritanın nasıl şekilleneceğine ilişkin anlaşma maddelerine itiraz ederken, Kiev yönetiminin askeri gücüne sınırlama getirmenin de yanlış olacağını belirtti.

Von der Leyen, ABD'nin "Ukrayna barış planının" ele alınacağı görüşmelerin Cenevre'de başlamasının ardından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından video mesaj paylaştı.

Ukrayna'nın son günlerde yapılan birçok görüşmenin merkezinde yer aldığına dikkati çeken von der Leyen, güvenilir ve sürdürülebilir barış planının her şeyden önce can kayıplarını durdurması, savaşı bitirmesi ve gelecekte yeni bir çatışmanın tohumlarını ekmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Von der Leyen, adil ve kalıcı barış ile Ukrayna’nın egemenliği için gerekli temel unsurlar üzerinde mutabakata vardıklarını, ilk olarak sınırların güç kullanılarak değiştirilemeyeceğini vurguladı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen

'AVRUPA GÜVENLİĞİNİ ZAYIFLATIR'

İkinci olarak, egemen bir devlet olarak Ukrayna’nın silahlı kuvvetlerine ülkeyi gelecekteki saldırılara karşı savunmasız bırakacak herhangi bir kısıtlamanın getirilemeyeceğini vurgulayan von der Leyen, bunun Avrupa'nın da güvenliğini zayıflatacağını kaydetti.

Von der Leyen, üçüncü olarak Ukrayna için barışın sağlanmasında AB'nin merkezi rolünün tam yansıtılması gerektiğine dikkati çekti.

Ukrayna'nın kendi kaderini tayin etme özgürlüğüne sahip olduğunu belirten AB Komisyonu Başkanı, "Onlar, Avrupa’yı tercih etti. Bu yolculuk, ülkenin yeniden inşasıyla, tek pazarımıza ve savunma sanayisi ekosistemimize entegrasyonuyla ve nihayetinde birliğimize katılmasıyla başlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

'ÖNEMLİ OLAN TEK BİR YOL ÜZERİNDE İLERLEMEMİZ'

Von der Leyen, Ukrayna, üye devletler, gönüllüler koalisyonu ve ABD ile birlikte barış yolunda somut ilerleme kaydetmek için çalışmalarını sürdüreceklerini vurgulayarak, "Önemli olan, ortaklar olarak tek bir yol üzerinde ilerlememizdir." uyarısında bulundu.

Rusya tarafından kaçırılan tüm Ukraynalı çocukların geri dönüşünün çok kritik bir konu olduğunun altını çizen von der Leyen, "Rusya’nın savaşının yol açtığı tüm dehşetler içinde bundan daha acısı yoktur. On binlerce kız ve erkek çocuk, hala Rusya’da mahsur durumda, korku içinde ve ailelerine kavuşmayı bekliyor. Bu çocukları küresel gündemin en üst sırasına koymalıyız." ifadelerini kullandı.

AB Komisyonu Başkanı, bu nedenle Ukrayna ve Kanada ile Ukraynalı çocukların iadesi için kurulan uluslararası koalisyonun zirvesine ev sahipliği yapacaklarını duyurdu.

