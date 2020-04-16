AB’den üç şartla gevşetmeye okey

Salgının başlangıcında üye ülkelerin koordinasyondan uzak hareket etmelerinin yarattığı kaotik ortamın bir daha yaşanmasını engelleme çabası içinde olan Avrupa Birliği, tavsiye niteliğinde ‘çıkış stratejisi’ açıkladı. Avusturya, Danimarka ve Çekya gibi salgınının hızını frenlemeyi başaran bazı ülkelerin tecrit önlemlerini gevşetmeye başlattığı bir ortamda açıklanan strateji üç ön şarta bağlandı. AB, kısıtlayıcı önlemlerin gevşetilmeye başlanmasından önce salgının yayılma hızının düştüğünden, sağlık sisteminin yeterli kapasiteye sahip olduğundan ve salgına ilişkin uygun izleme kapasitesinin geliştirildiğinden emin olunmasını istedi. AB ayrıca koronavirüs aşısı bulunmasına yönelik çabalara maddi destek amacıyla 4 Mayıs’ta video konferans düzenleme kararı da aldı.

HEMEN UYGULANMAYACAK

Strateji belgesinde, normalleşmenin çok uzun zaman alacağı, ancak olağanüstü tecrit önlemlerinin süresiz devam ettirilemeyeceği görüşüne yer verilirken, “Üye ülkelerin kamu sağlığına zarar vermeyecek şekilde ekonomik ve sosyal faaliyetleri yeniden başlatabilecekleri aşamayı planlamalarının kaçınılmaz olduğu” ifade edildi. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, belge için, “Bu, tecrit ve kısıtlama önlemlerinin şu andan itibaren kaldırılabileceğinin işareti değil” dedi.

İŞTE BAZI ÖNERİLER

- Atılacak her adım bilime dayansın, halk sağlığı odakta olsun.

- Kademeli bir yaklaşım benimsesin, genel önlemlerden hedef odaklı, güvenli alternatiflere geçilsin.

- Risk gruplarındakilere daha uzun süre koruma sağlansın.

- AB’nin iç sınırlarındaki kontroller kademeli kaldırılsın, dış sınırların açılması sonraya bırakılsın.

- Maske kullanımına yönelik öneriler, açıklar ve arz durumu göz önünde bulundurularak yapılsın.

- Sınıflarda öğrenci sayısı azaltılarak, iş yerleri sektör gözetilerek, restoran, bar ve sinemalar da müşteri sayısı kısıtlanarak açılsın.



Danimarka Başbakanı Mette Frediksen, Kopenhag’da bir okulu ziyaret etti.

Danimarka’da dün anaokulu ve ilkokullarda eğitim bir ay aradan sonra yeniden başladı. Ancak bazı aileler çocuklarını okula yollamamayı tercih etti.

MİNİ YORUM

AB’nin hedeflediği koordinasyonu şu aşamada sağlaması pek mümkün görünmüyor. Bazı ülkeler daha şimdiden tedbirleri gevşetirken, Fransa başta olmak üzere, bazılarının tecrit önlemlerini uzatması, gevşetme dozunun ve salgının yoğunluğunun ülkeden ülkeye değişmesi pratikte koordinasyonu zorluyor.