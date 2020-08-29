AB'den Türkiye'ye yaptırım tehdidi

Toplantıdan sonra AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borell ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas basın toplantısı düzenledi.

Maas, krizin sona ermesi için diyalog vurgusu yaparken, Türkiye’yle ilişkilerin nasıl ilerleyeceğine 24 Eylül’deki AB Türkiye özel oturumunda karar verileceğini söyledi. Borell ise Türkiye’nin Yunanistan ve Kıbrıs karasularında sondaj yaptığını iddia ederek bunu ‘çok tehlikeli’ olarak nitelerken, kısıtlayıcı tedbirler kapsamında varlıkların dondurulması, Avrupa limanlarının kullanımının da gündeme gelebileceğini aktardı.