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Dünya
Celal ÖZCAN / BERLİN
Haber Giriş: 29.08.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

AB'den Türkiye'ye yaptırım tehdidi

Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
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Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
AB'den Türkiye'ye yaptırım tehdidi
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Almanya’nın başkenti Berlin’de iki gündür süren AB Dışişleri Bakanları gayri resmi toplantısından Doğu Akdeniz’de doğalgaz araştırması nedeniyle Türkiye’ye yeni yaptırım tehdidi çıktı.

Toplantıdan sonra AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borell ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas basın toplantısı düzenledi.

Maas, krizin sona ermesi için diyalog vurgusu yaparken, Türkiye’yle ilişkilerin nasıl ilerleyeceğine 24 Eylül’deki AB Türkiye özel oturumunda karar verileceğini söyledi. Borell ise Türkiye’nin Yunanistan ve Kıbrıs karasularında sondaj yaptığını iddia ederek bunu ‘çok tehlikeli’ olarak nitelerken, kısıtlayıcı tedbirler kapsamında varlıkların dondurulması, Avrupa limanlarının kullanımının da gündeme gelebileceğini aktardı.

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Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
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