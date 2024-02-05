AB’den Türkiye’ye ‘yakın ilişki’ mesajı

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Avrupa Birliği liderlerinin Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in Türkiye’yle ilişkilerin geleceğine yönelik olarak hazırladığı raporu önümüzdeki aylarda ele almaları beklenirken, Brüksel’den “yakın ilişki” mesajı geldi. AB dışişleri bakanlarını gayriresmi formatta bir araya getiren Gymnich toplantısında Türkiye masadaki konulardan biriydi. AB bakanları Türkiye’yle daha yakın ilişki kurulması gerektiği konusunda hemfikir olsalar da Ankara’nın öncelikli beklentileri arasında yer alan vize serbestisi ya da gümrük birliği güncellemesi gibi konularda net mesaj vermemeye devam ediyorlar.

VİZE KONUSU ASKIDA

Toplantı öncesinde vize serbestisi konusunda bir soruyu geçiştiren Borrell, toplantı sonrasında yine aynı konuda bir soruya, “Vize serbestisi ve diğer belirli konularda tam olarak ne olacağını bilmiyorum. Bunlar bugün tartışılmadı” şeklinde cevap verdi. Vize muafiyeti konusunda Türkiye’nin karşılaması gereken kriterler var. Brüksel, Ankara bu kriterleri yerine getirmeden adım atma niyetinde olmadığını gizlemiyor. Bu bağlamda son dönemde vize kolaylığı ön plana çıkmış durumda. Ancak bu konuda da AB’den henüz net bir sinyal gelmiş değil.

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AB Dışişleri Bakanları ve yetkilileri, Brüksel’deki Egmont Sarayı’nda, gayriresmi konsey toplantılarının 50’inci yıldönümünü kutladı.

KIBRIS ODAKTA

Yoğun şekilde gelen sinyal ise önümüzdeki dönemde Kıbrıs sorununun Brüksel-Ankara hattında ağırlıklı olarak yer alacağı. Borrell, AB’deki genel kanının, gündemlerinin en üst sıralarındaki Kıbrıs sorununu çözmek için bile Türkiye’yle daha olumlu ilişkiler kurulması gerektiği yönünde olduğunu belirtti.

DAHA FAZLA ANGAJMAN

AB bakanları dış politika alanındaki fırsatları ele aldılar. Bu tartışmadan çıkan mesaj çıkarların örtüştüğü alanlarda Türkiye’yle daha fazla angajmana girilmesi ve rahatsız eden unsurlardan kaçınılması gerektiği oldu. Borrell, “Açık olan bir şey varsa o da Türkiye ile daha fazla ilişki kurmamız gerektiğidir. Eğer çatışmadan kaçınmak ve işbirliğini arttırmak istiyorsak daha fazla angaje olmalıyız” diye konuştu.

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AB, nisanda büyük genişlemenin yirminci yılı için düzenlenecek olan etkinliğe Türkiye’yi de davet etmeyi planlıyor.