AB’den Türkiye’ye: Uzattığımız eli tutun

Blogundaki yazısında, Türkiye’nin dikkate alınacak bir bölgesel güç haline geldiğinin ve inkâr edilemeyecek başarılar elde ettiğinin altını çizen Borrell, ilişkilerde kısasa kısas dinamiğinden çıkmanın yolunun bulunarak, iş birliği ve güven esasına dönülmesi gereğine vurgu yaptı.

TÜRKİYE AB’YE KATKI SAĞLAR

Borrell, “İlişkiler tek yönlü olamaz. AB’nin de, kendi payına düşeni yapması halinde, Türkiye’ye aile ferdi olarak kabul edileceğini göstermesi gerekir” değerlendirmesinde bulundu. Mevcut durumu onarma şansı bulunduğunu kaydederek yapılması gerekenin bu olduğunu söyleyen Borrell, “Türkiye ile güçlü bir ilişki AB’nin istikrarına büyük katkı sağlayacaktır. Aynı şekilde Türkiye için de AB’den daha iyi bir ortak bulmak zordur” yorumunda bulundu. Borrell, “Açıkça söylemem gerekirse ya karşılıklı çıkara dayalı bir gündeme doğru ilerleriz ya da karşılıklı yanlış anlamaların sonuçlarına katlanırız” ifadelerini kullandı.