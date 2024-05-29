AB’den Türkiye’ye Suriyeliler için 1 milyar Euro

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En fazla sayıda Suriyeliye ev sahipliği yapan bölge ülkesi konumundaki Türkiye’ye de fon aktarılacak. AB Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre Türkiye’deki Suriyelilere destek amaçlı yapılan taahhüt bir milyar Euro (35 milyar TL) olarak belirlendi.

DURUM ÇOK VAHİM

AB ülkeleri, Suriye’ye komşu ülkeler, ortak ülkeler ve donörler ile Birleşmiş Milletler’i bir araraya getiren önceki günkü toplantıda alınan kararlar gereği taahhüt edilen fonlar hem misafir edilen Suriyeliler hem de onlara ev sahipliği yapan toplumların en acil ihtiyaçlarının karşılanması için kullanılacak. AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Suriye nüfusunun yüzde 70’inin yardıma ihtiyacı olduğunu belirterek, “Suriye’deki durum hiç bu kadar vahim olmamıştı” dedi.