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AB’den Türkiye’ye Suriyeliler için 1 milyar Euro

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#Avrupa Birliği#Suriye#AB
AB’den Türkiye’ye Suriyeliler için 1 milyar Euro
Güven ÖZALP
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2024 07:00

Avrupa Birliği, Suriye içindeki ve dışındaki Suriyelilere yönelik mali desteğini sürdürüyor. Brüksel’de sekizincisi yapılan “Suriye ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi Konferansı” bağlamında 2024-2025 için taahhüt edilen destek 2.12 milyar Euro (74.3 milyar TL) oldu.

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En fazla sayıda Suriyeliye ev sahipliği yapan bölge ülkesi konumundaki Türkiye’ye de fon aktarılacak. AB Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre Türkiye’deki Suriyelilere destek amaçlı yapılan taahhüt bir milyar Euro (35 milyar TL) olarak belirlendi.

DURUM ÇOK VAHİM

AB ülkeleri, Suriye’ye komşu ülkeler, ortak ülkeler ve donörler ile Birleşmiş Milletler’i bir araraya getiren önceki günkü toplantıda alınan kararlar gereği taahhüt edilen fonlar hem misafir edilen Suriyeliler hem de onlara ev sahipliği yapan toplumların en acil ihtiyaçlarının karşılanması için kullanılacak. AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Suriye nüfusunun yüzde 70’inin yardıma ihtiyacı olduğunu belirterek, “Suriye’deki durum hiç bu kadar vahim olmamıştı” dedi.

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#Avrupa Birliği#Suriye#AB

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