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AB'den Türkiye'ye İspanya teşekkürü

Güncelleme Tarihi:

#Avrupa Birliği#İspanya Yangınları#Yangın Söndürme Uçakları
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2026 11:40

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sivil Koruma ve İnsani Yardım Genel Müdürlüğü, Türkiye'ye İspanya'daki yangınlarla mücadele için yangın söndürme uçakları göndermesi nedeniyle teşekkür etti.

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Müdürlüğün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabı üzerinden Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın İspanya'ya yangın söndürme uçağı gönderildiğine ilişkin X paylaşımı yeniden yayınladı.

Türkçe paylaşımda "Teşekkürler Türkiye." ifadelerine yer verildi.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı paylaşımında, iki yangın söndürme uçağının İspanya'nın destek talebi üzerine yangınlarla mücadele için havalandığını kaydetmişti.

Yangınlardan etkilenen ülkelere geçmiş olsun dileklerini ileten ve alevlerin en kısa sürede kontrol altına alınmasını temenni ettiğini kaydeden Yumaklı, "Dileğimiz; dünyanın neresinde olursa olsun hiçbir ormanın yanmaması, hiçbir canın zarar görmemesidir. Çünkü orman, bütün insanlığın ortak mirasıdır." demişti.

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#Avrupa Birliği#İspanya Yangınları#Yangın Söndürme Uçakları

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