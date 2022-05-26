AB’den Türkiye’ye ‘hava sahası’ mesajı

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Yunanistan’ın şikâyetini Atina’dan gelen bilgiler ışığında değerlendiren AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’e bağlı Dış İlişkiler Servisi (EEAS), Türkiye’nin AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ile temasa geçti. EEAS Genel Sekreteri Stefano Sannino, görüşmeye ilişkin yayınladığı mesajda, “Türk askeri uçaklarının Yunanistan’ın Dedeağaç şehri yakınlarındaki uçuşlarına ilişkin ciddi endişelerimizi ilettik” dedi.

Sannino, “Uluslararası hukuka saygı gösterilmesi ve müttefikler arasındaki uyuma zarar verecek eylemlerden kaçınılması bu kritik dönemde her zamankinden daha önemlidir” ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanlığı’nın 20 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, “Yunanistan bir kez daha kendi tahrikkar eylemleriyle başlattığı gerginliği kullanarak uluslararası kamuoyunun algısını ülkemize karşı şekillendirmeye çalışmaktadır” denilmişti.