AB’den Türkiye’ye doğudan göçü engelleme fonu

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AB Komisyonu, Türkiye’nin doğu sınırlarında düzensiz göçün önlenmesi için 220 milyon Euro’luk (4.3 milyar TL) paketi devreye sokuyor. Paketle, doğu sınırlarına gelişmiş teknolojiye sahip izleme ekipmanı sağlanacak. Onay verilen yeni kaynak 2021-2023 dönemi için duyurulan 3 milyar Euro’luk yardım paketinin bir parçası.

Dün onaylanan fonla AB’nin 2022’de Türkiye’deki sığınmacılar ve sınır yönetimine ilişkin desteği 1.2 milyar Euro’ya (23.6 milyar TL) ulaştı. AB Komisyonu’nun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi, yardım paketinin, “sığınmacılara ev sahipliği yapma ve yasa dışı göç akınlarını ele almada AB’nin Türkiye ile işbirliği yapma taahhüdünü yerine getirmeyi sürdürdüğünün göstergesi” olduğunu söyledi. AB Komisyonu açıklamasında, “Türkiye, mülteci ve göçmenleri kabul etmek, desteklemek ve ağırlamak için takdire şayan çabalar sarf etmeye devam etmektedir” denildi.