HABERLERDünya Haberleri

AB'den Türkiye'ye 366 milyon euroluk kaynak: İmzalar atıldı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Aralık 27, 2025 16:01

Türkiye ile Avrupa Komisyonu arasında imzalanan "Türkiye için Katılım Öncesi Mali Yardım (IPA) 2024 Yılı Eylem Programına ait Finansman Anlaşması" yürürlüğe girdi.

Türkiye ile Avrupa Komisyonu arasında imzalanan finansman anlaşması yürürlüğe girdi. Anlaşma kapsamında, Türkiye’ye toplam 366 milyon euro tutarında fon aktarılacak.

ANLAŞMA 22 ARALIK’TA UYGULAMAYA ALINDI

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye adına Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Avrupa Komisyonu adına ise Doğu Komşuluk Bölgesi ve Türkiye Direktörü Adrienn Kiraly tarafından imzalanan “Türkiye için Katılım Öncesi Mali Yardım (IPA) 2024 Yılı Eylem Programına ait Finansman Anlaşması” 22 Aralık itibarıyla uygulamaya konuldu.

IPA III KAPSAMINDA PROJELERE KAYNAK SAĞLANACAK

Yürürlüğe giren anlaşma sayesinde, Avrupa Komisyonu tarafından Türkiye’ye aktarılacak fonlarla 2021-2027 dönemini kapsayan “Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA III) 2024 Yılı Programlaması” altında yer alan proje ve programların finansmanı mümkün hale gelecek.

7 SEKTÖRDE PROJELER HAYATA GEÇİRİLECEK

Toplam 366 milyon euroluk bütçe hacmine sahip olan “2024 Yılı Finansman Anlaşması” kapsamında;

  • temel haklar,
  • içişleri ve organize suçlarla mücadele,
  • müktesebat uyumu ve iyi yönetişim,
  • çevre ve iklim değişikliği,
  • enerji,
  • rekabetçilik, istihdam, eğitim ve sosyal politikalar

olmak üzere 7 farklı sektörde ve “Birlik Programları” başlığı altında yer alan proje ve programların önümüzdeki yıllarda hayata geçirilmesi öngörülüyor.

#Türkiye#AB#IPA 2024

