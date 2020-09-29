AB'den Türkiye'deki sığınmacılara yönelik yeni destek

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında yeni bir uzlaşma sağlandı. Bu kez uzlaşmanın konusu sığınmacılar oldu. Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında uzlaşmaya varılan "Türkiye'deki Sığınmacılar için Mali Yardım Programı" (FRIT) kapsamında ödenmesi öngörülen 6 milyar avroluk paketin 393 milyon avroluk kısmının imzaları atıldı. AB Türkiye Delegasyonluğunda yapılan imza törenine Cumhurbaşkanı Yardımcılığı Makamı FRIT Ofisi Baş Koordinatörü Halil Afşarata, AB Türkiye Delegasyon Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ile AB ile İlişkiler Genel Müdürü Büyükelçi Başak Türkoğlu katıldı.

"YÜZDE 90'I İMZA ALTINDA KALDI"

Afşarata, törende yaptığı konuşmada AB'nin mültecilerin ve ev sahibi toplumun ihtiyaçlarını karşılamak üzere sözünü verdiği 3+3 milyar avroluk paketin yaklaşık yüzde 90'ının imza altına alındığını belirterek, "Toplam 6 milyar avroluk FRIT fonlarının neredeyse yüzde 90'ı imza altına alındı. Yaklaşık 700 bin avroluk idari masraf giderlerini de dahil edersek buna yüzde 100 diyebiliriz." diye konuştu.

AB Bölgesel Güven Fonu (MADAD) aracılığıyla Avrupa Yatırım Bankası'nın 72 milyon avroluk bir altyapı fonu sağladığını ancak bu paranın 2014'ten beri alınamadığını söyleyen Afşarata, "O yıllarda Türkiye'de 500 bin mülteci varken şimdi neredeyse 5 milyon. Misafirlerimiz yerli halkın kullandığı altyapıyı kullanıyor. Bunun için ayrılmış bir para var ama bunu kullanamıyoruz. Yaptığımız projeksiyonlara göre bunun en iyi ihtimalle 9 yılda tamamlanacağını düşünüyoruz. Belki de o zaman mülteciler gitmiş olacak. Bu bir kalkınma yardımı değildir, insani yardımdır ve insani yardım hızlı bir şekilde uygulanmalı. AB buna kalkınma yardımı gözüyle bakıyor. Bunu aşmamız lazım yoksa bu paranın bir anlamı kalmayacak."