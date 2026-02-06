AB'den Türk vatandaşları için vize açıklaması: Yeni dönem nasıl etkileyecek?

Haberin Devamı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 29 Ocak’ta açıkladığı yeni vize stratejisinin Türk vatandaşlarını doğrudan etkileyen bir düzenleme içermediğini bildirdi.

AB Komisyonu Sözcüsü, yeni stratejiye ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

“TÜRKİYE’Yİ DOĞRUDAN ETKİLEYEN BİR HUSUS YOK”

“Yeni açıklanan vize stratejisi, AB ile 2013’ten bu yana Vize Serbestisi Diyaloğu yürüten Türkiye’yi nasıl etkileyecek?” sorusuna yanıt veren Sözcü,

“Vize stratejisinde Türkiye’yi doğrudan etkileyen bir husus yok” dedi.

Komisyon Sözcüsü ayrıca, söz konusu stratejinin herhangi bir ülkeyi ya da coğrafi bölgeyi doğrudan hedef almadığını vurguladı.

YEŞİL VE DİPLOMATİK PASAPORT SAHİPLERİ ETIAS’A DAHİL DEĞİL

Türk basınında, AB’nin yeni vize stratejisi kapsamında yeşil pasaport sahiplerine ek uygulamalar getirileceği yönünde haberler çıktığı hatırlatıldı.

Bu iddialara yanıt veren AB Komisyonu Sözcüsü, vizesiz seyahat edebilen Türk vatandaşlarının (diplomatik pasaport ve yeşil pasaport hamilleri dahil) Avrupa Seyahat Bilgi ve Yetkilendirme Sistemi (ETIAS) için başvuru yapmasına gerek olmadığını söyledi.

Sözcü, “Bu kişiler, vizeye ya da ETIAS seyahat yetkilendirmesine ihtiyaç duymadan seyahat etmeyi sürdürebilecek” ifadelerini kullandı.

TÜRK VATANDAŞLARI ETIAS KAPSAMINDA DEĞİL

AB Komisyonu Sözcüsü, Türkiye’nin henüz vizeden muaf ülkeler arasında yer almadığını hatırlattı.

Bu nedenle Türk vatandaşlarının ETIAS kapsamına girmediğini belirten Sözcü,

“Türk vatandaşlarının AB’nin dış sınırlarını geçebilmesi için ETIAS değil, vize alması gerekiyor” bilgisini paylaştı.

TARTIŞMALARA YOL AÇMIŞTI

AB’nin yeni vize stratejisi alanında çalışmalar başlatacağını duyurması, Türkiye’nin de bu süreçten etkileneceği yönünde iddialara neden olmuş, kamuoyunda tartışmalara yol açmıştı.

AB’NİN YENİ VİZE STRATEJİSİNDE NELER VAR?

AB Komisyonu’nun 29 Ocak’ta açıkladığı yeni vize stratejisi önerisinde;

Düzensiz göçle mücadelede işbirliği yapan üçüncü ülkelere vize kolaylığı sağlanması,

Vizesiz seyahat rejimlerinin daha sıkı denetlenmesi,

Yükümlülüklerini yerine getiren ülkelerde vizesiz seyahatin sürdürülmesi

hedefleniyor.

AB’nin vize politikasını daha stratejik, koordineli ve kararlı şekilde kullanmak istediği belirtilirken, güvenilir ortakların vize süreçlerinin kolaylaştırılarak desteklenmesi gerektiği vurgulandı.

YAPTIRIMLAR DA GÜNDEME GELEBİLİR

Strateji kapsamında, geri dönüş ve geri kabul konusunda işbirliği yapmayan ya da AB’nin güvenliğini tehdit eden eylemlerde bulunan üçüncü ülkelere yönelik olarak;

Vize başvurularının askıya alınması,

Vize işlemlerinin kısıtlanması

gibi önlemlerin gündeme gelebileceği ifade edildi.

ETIAS 2026’NIN SONUNDA DEVREYE GİRECEK

Vizesiz seyahat edenler için oluşturulan ETIAS sisteminin, 2026’nın son çeyreğinde yürürlüğe girmesi planlanıyor.

Yeni strateji çerçevesinde AB’nin ayrıca nitelikli iş gücü, öğrenciler, araştırmacılar ve yenilikçi girişimciler için mevcut mevzuatta olası değişiklikleri değerlendireceği de kaydedildi.