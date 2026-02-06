×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

AB'den Türk vatandaşları için vize açıklaması: Yeni dönem nasıl etkileyecek?

Güncelleme Tarihi:

#Avrupa Birliği#Vize#ETIAS
ABden Türk vatandaşları için vize açıklaması: Yeni dönem nasıl etkileyecek
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2026 14:29

Avrupa Birliği (AB) Komisyon Sözcüsü, yeni vize stratejisi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Mevcut uygulamalarda bir değişiklik öngörülmediğini açıklayan sözcü, yeni dönemin Türk vatandaşlarını doğrudan etkilemeyeceğini vurguladı.

Haberin Devamı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 29 Ocak’ta açıkladığı yeni vize stratejisinin Türk vatandaşlarını doğrudan etkileyen bir düzenleme içermediğini bildirdi.

AB Komisyonu Sözcüsü, yeni stratejiye ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

“TÜRKİYE’Yİ DOĞRUDAN ETKİLEYEN BİR HUSUS YOK”

“Yeni açıklanan vize stratejisi, AB ile 2013’ten bu yana Vize Serbestisi Diyaloğu yürüten Türkiye’yi nasıl etkileyecek?” sorusuna yanıt veren Sözcü,
“Vize stratejisinde Türkiye’yi doğrudan etkileyen bir husus yok” dedi.

Komisyon Sözcüsü ayrıca, söz konusu stratejinin herhangi bir ülkeyi ya da coğrafi bölgeyi doğrudan hedef almadığını vurguladı.

ABden Türk vatandaşları için vize açıklaması: Yeni dönem nasıl etkileyecek

Haberin Devamı

YEŞİL VE DİPLOMATİK PASAPORT SAHİPLERİ ETIAS’A DAHİL DEĞİL

Türk basınında, AB’nin yeni vize stratejisi kapsamında yeşil pasaport sahiplerine ek uygulamalar getirileceği yönünde haberler çıktığı hatırlatıldı.

Bu iddialara yanıt veren AB Komisyonu Sözcüsü, vizesiz seyahat edebilen Türk vatandaşlarının (diplomatik pasaport ve yeşil pasaport hamilleri dahil) Avrupa Seyahat Bilgi ve Yetkilendirme Sistemi (ETIAS) için başvuru yapmasına gerek olmadığını söyledi.

Sözcü, “Bu kişiler, vizeye ya da ETIAS seyahat yetkilendirmesine ihtiyaç duymadan seyahat etmeyi sürdürebilecek” ifadelerini kullandı.

TÜRK VATANDAŞLARI ETIAS KAPSAMINDA DEĞİL

AB Komisyonu Sözcüsü, Türkiye’nin henüz vizeden muaf ülkeler arasında yer almadığını hatırlattı.

Bu nedenle Türk vatandaşlarının ETIAS kapsamına girmediğini belirten Sözcü,
“Türk vatandaşlarının AB’nin dış sınırlarını geçebilmesi için ETIAS değil, vize alması gerekiyor” bilgisini paylaştı.

TARTIŞMALARA YOL AÇMIŞTI

AB’nin yeni vize stratejisi alanında çalışmalar başlatacağını duyurması, Türkiye’nin de bu süreçten etkileneceği yönünde iddialara neden olmuş, kamuoyunda tartışmalara yol açmıştı.

ABden Türk vatandaşları için vize açıklaması: Yeni dönem nasıl etkileyecek

Haberin Devamı

AB’NİN YENİ VİZE STRATEJİSİNDE NELER VAR?

AB Komisyonu’nun 29 Ocak’ta açıkladığı yeni vize stratejisi önerisinde;

  • Düzensiz göçle mücadelede işbirliği yapan üçüncü ülkelere vize kolaylığı sağlanması,
  • Vizesiz seyahat rejimlerinin daha sıkı denetlenmesi,
  • Yükümlülüklerini yerine getiren ülkelerde vizesiz seyahatin sürdürülmesi

hedefleniyor.

AB’nin vize politikasını daha stratejik, koordineli ve kararlı şekilde kullanmak istediği belirtilirken, güvenilir ortakların vize süreçlerinin kolaylaştırılarak desteklenmesi gerektiği vurgulandı.

YAPTIRIMLAR DA GÜNDEME GELEBİLİR

Strateji kapsamında, geri dönüş ve geri kabul konusunda işbirliği yapmayan ya da AB’nin güvenliğini tehdit eden eylemlerde bulunan üçüncü ülkelere yönelik olarak;

  • Vize başvurularının askıya alınması,
  • Vize işlemlerinin kısıtlanması

gibi önlemlerin gündeme gelebileceği ifade edildi.

ABden Türk vatandaşları için vize açıklaması: Yeni dönem nasıl etkileyecek

Gözden KaçmasınPakistan’da camide patlama: Çok sayıda ölü ve yaralıPakistan’da camide patlama: Çok sayıda ölü ve yaralıHaberi görüntüle

ETIAS 2026’NIN SONUNDA DEVREYE GİRECEK

Haberin Devamı

Vizesiz seyahat edenler için oluşturulan ETIAS sisteminin, 2026’nın son çeyreğinde yürürlüğe girmesi planlanıyor.

Yeni strateji çerçevesinde AB’nin ayrıca nitelikli iş gücü, öğrenciler, araştırmacılar ve yenilikçi girişimciler için mevcut mevzuatta olası değişiklikleri değerlendireceği de kaydedildi.

Gözden KaçmasınAB’den Türkiye itirafı: Yeni bakış şart... Vizesiz seyahat imkanı görmek istiyoruzAB’den Türkiye itirafı: Yeni bakış şart... 'Vizesiz seyahat imkanı görmek istiyoruz'Haberi görüntüle
Gözden KaçmasınABden yeni plan: Vizesiz seyahatte kritik gelişmeAB'den yeni plan: Vizesiz seyahatte kritik gelişme!Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Avrupa Birliği#Vize#ETIAS

BAKMADAN GEÇME!