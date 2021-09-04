AB’den Taliban’a 5 angajman şartı

AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, “Bu operasyonel angajman hükümetin tavrına bağlı olarak aratacak” dedi. Taliban’ın AB ile artan bir angajman istemesi halinde şu beş şartı yerine getirmesi gerekecek.

1- Afganistan, terör ihraç merkezi haline gelmemeli

2- Hukukun üstünlüğüne, başta kadın hakları olmak üzere insan haklarına ve medya özgürlüğüne saygı

3- Kurulacak hükümetin kapsayıcı ve temsili olması

4- İnsani yardıma erişimin sağlanması

5- Yabancılar ile riskte olan Afganların ülkeden çıkışlarına izin verilmesi.

Borrell, “Tavırlarını bu beş şarta göre değerlendireceğiz. Bazıları Taliban bunları yerine getirmez diyebilir. Bekleyip görelim” dedi.

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