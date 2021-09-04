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Dünya
Güven ÖZALP / BRÜKSEL
Haber Giriş: 04.09.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

AB’den Taliban’a 5 angajman şartı

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
AB’den Taliban’a 5 angajman şartı

Afganistan’daki son gelişmeleri Slovenya’da yapılan gayriresmi dışişleri bakanları toplantısında masaya yatıran Avrupa Birliği, Taliban tarafından oluşturulacak hükümetle tanımaksızın operasyonel angajmana girme niyetinde.

AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, “Bu operasyonel angajman hükümetin tavrına bağlı olarak aratacak” dedi. Taliban’ın AB ile artan bir angajman istemesi halinde şu beş şartı yerine getirmesi gerekecek.

1- Afganistan, terör ihraç merkezi haline gelmemeli

2- Hukukun üstünlüğüne, başta kadın hakları olmak üzere insan haklarına ve medya özgürlüğüne saygı

3- Kurulacak hükümetin kapsayıcı ve temsili olması

4- İnsani yardıma erişimin sağlanması

5- Yabancılar ile riskte olan Afganların ülkeden çıkışlarına izin verilmesi.

Borrell, “Tavırlarını bu beş şarta göre değerlendireceğiz. Bazıları Taliban bunları yerine getirmez diyebilir. Bekleyip görelim” dedi.

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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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