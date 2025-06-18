AB’den tahliye desteği

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Taraflara uluslararası hukuka uyma, itidal ve durumu kontrolden çıkaracak adımlardan kaçınma çağrısı yapan AB bakanları, sivil koruma mekanizmasını aktive etme kararı aldılar.

Bu adımla bölgede bulunan ve ayrılmak isteyen AB vatandaşlarının tahliyesinin koordine edilmesi amaçlanıyor. Bazı ülkelerin tahliye kapasitesinin düşük olması AB’yi üye ülkelere destek ve tahliyelerin koordinasyonu konusunda adım atmaya yöneltti. AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, “Bazı üye ülkelerimizin tahliye uçakları var bazılarının yok. Vatandaşlarımızın güvende olması için çabaları koordine ediyoruz” dedi.

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ÖNLEMENİN YOLU DİPLOMASİDİR

Gerilimin düşürülmesine ihtiyaç olduğunun altını çizen Kallas, “İran nükleer bombaya sahip olamaz ve bunu önlemenin yolu diplomasidir” dedi. Kallas, AB’nin üzerine düşen rolü oynamaya hazır olduğunu söyledi. AB’den bu tür açıklamalar gelse de somut olarak atabileceği adım şu aşamada net değil.İsrail ile İran arasındaki gelişmeler nedeniyle Gazze konusunun geri plana itilmesinin söz konusu olmadığı da Kallas’ın vurguları arasında yer aldı. AB dışişleri bakanları 23 Haziran’da bir araya gelecekler. Toplantının ana gündem maddesi ortaklık anlaşması temelinde AB-İsrail ilişkileri olacak. Bazı ülkeler bu anlaşmanın askıya alınmasından yana.