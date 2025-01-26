AB’den Suriye’de şartlı gevşetme

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ADIMA KARŞI ADIM

Silah ambargosu gibi yaptırımlara şu aşamada dokunma niyetinde olmayan AB, adıma karşı adım yaklaşımıyla ilerleyecek. Suriye’den AB’nin beklentileri doğrultusunda adım geldikçe Brüksel de olumlu adım atacak. Şam olumsuz adım atarsa AB de geri adım atacak. AB’nin en önemli beklentileri yeni hükümetin kapsayıcı olması, tüm kesimlerin haklarının korunması ve temsilinin sağlanması, yeni anayasa hazırlanması ve makul bir sürede seçim yapılması.



Yaptırımların gevşetilmesi Suriye’yle diplomatik ilişkileri 2011’de kesen AB’nin bu ülkeye yönelik politikasında önemli bir dönemeç olacak. Rusya’nın ülkede yeniden etki sahibi olmasını engellemeyi de amaçlayan AB’nin müstakbel hamlesi hem Suriye ekonomisine yapacağı katkı hem de yeni yönetimin uluslararası alandaki meşruiyetinin konsolide edilmesi açısından önemli.