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AB'den Suriye kararı

Güncelleme Tarihi:

#AB#Suriye#Yaptırımlar
ABden Suriye kararı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2025 13:45

Avrupa Birliği, Suriye'ye yönelik bazı yaptırımları askıya aldı. Alınan kararın, Suriye merkez bankasına fon sağlanmasını da içerdiği bildirildi.

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Avrupa Birliği (AB), Suriye'ye yönelik bankacılık, enerji ve ulaşım gibi sektörleri hedef alan yaptırımları askıya aldı.

Suriye'deki Beşşar Esad iktidarını deviren Ahmed Şara önderliğindeki yeni yönetim, Suriye'nin yeniden inşası için yaptırımların kaldırılmasını talep ediyordu.

AFP'de yer alan habere göre, AB Dışişleri Bakanlarının Brüksel'de gerçekleştirdiği toplantıda onaylanan karar, enerji ve ulaştırma sektörlerine yönelik yaptırımları askıya almasının yanı sıra beş bankaya transfer izin verilmesini ve Suriye merkez bankasına fon sağlanmasını içeriyor.

AB'den yapılan açıklamada, “AB, enerji ve ulaştırma gibi kilit alanlarda Suriye, halkı ve işletmeleriyle ilişkilerini kolaylaştırmanın yanı sıra bu sektörlerle bağlantılı, insani yardım ve yeniden yapılanma için gerekli olan finans ve bankacılık işlemlerini kolaylaştırmayı amaçlamaktadır” denildi.

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#AB#Suriye#Yaptırımlar

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