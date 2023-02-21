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AB’den Rusya’ya yeni yaptırımlar geliyor

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#Ukrayna#Rusya#AB
AB’den Rusya’ya yeni yaptırımlar geliyor
Güven ÖZALP
Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2023 07:00

Ukrayna’daki savaşın yıldönümüne günler kala Brüksel’de bir araya gelen Avrupa Birliği dışişleri bakanları, Rusya’ya karşı devreye sokulması planlanan onuncu yaptırım paketini ele aldılar.

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Rusya lideri Vladimir Putin’in sadece Ukraynalılara değil, tüm dünyaya çok fazla acı çektirdiği için suçlu olduğunu söyleyen AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, “Bu hafta bu saldırganlığa bir cevap vermeye odaklanacağız” dedi.

PAKETTE NELER VAR

Şu ana kadarki yaptırımların işe yarayıp yaşamadığı tartışılsa da Borrell, bunların işe yaradığı görüşünde. Borrell, yaptırımlar sonrasında Rusya’nın kamu açığının 14 kat arttığını, ticaret açığının çok daha büyüdüğünü ve yakıtlardan elde ettiği gelirin yarı yarıya düştüğünü söyledi. Üye ülkelerin 24 Şubat’tan önce uzlaşıya varmasıyla birlikte resmen açıklanacak olan yeni yaptırım paketinin kritik teknolojik ve endüstriyel ürünlere ihracat yasağı odaklı olması öngörülüyor. Putin’in savaşta yararlanabileceği askeri-sivil kullanıma olanak veren ürünlere yasak da paketteki unsurlar arasında yer alacak. Paketin Rus ekonomisine 11 milyar Euro’luk olumsuz etkisi olacağı hesaplanıyor. 

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#Ukrayna#Rusya#AB

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