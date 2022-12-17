AB’den Rusya’ya yeni yaptırım paketi

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Yeni paketin en dikkat çeken unsurlarından birini Rusya’nın insansız hava aracı motorlarına erişiminin kısıtlanması oluşturuyor.

İHA MOTORLARI

Rusya son dönemde insansız hava araçlarını (İHA) Ukrayna hedeflerine saldırılarda yoğun şekilde kullanıyordu. Alınan karar gereği bu araçların motorlarının Rusya’ya satışı yasaklanacak. Şekillenmesinde Rusya’ya karşı daha sert önlem alınmasını talep eden ‘şahin’ kanadın etkili olduğu paketin diğer unsurları arasında, 190 kişi ve kuruluşun daha yaptırım listesine eklenmesi, üç bankaya yaptırım uygulanması, madencilik yatırımlarının engellenmesi ve daha fazla Rus TV kanalının yasaklanması yer alıyor. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, paketin amacının, “Rus ekonomisini ve savaş makinesini daha da raydan çıkarmak olduğunu” söyledi. AB liderleri, 2023’te Ukrayna’ya 18 milyar Euro’luk (356.7 milyar TL) yardım yapılmasına da onay verdiler.