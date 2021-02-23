AB’den Rusya’ya Navalni yaptırımı

Mal varlıkları dondurulacak ve AB’ye seyahat yasağı uygulanacak isimler arasında kapsamlı suçlarla ilgilenen Araştırma Komisyonu’nun başındaki Alexander Bastrykin, Rusya Başsavcısı Igor Krasnov, Rusya Ulusal Muhafızları Komutanı Viktor Zolotov ve federal hapishanelerden sorumlu Alexander Kalashnikov’un yer alması bekleniyor. Liste önümüzdeki günlerde açıklanacak. Bu yaptırımlarla birlikte AB ilk kez, Küresel İnsan Hakları Yaptırım Rejimi’ni devreye sokmuş olacak. AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell konuya ilişkin değerlendirmesinde, ortak görüşün Rusya’nın giderek otoriter bir devlet haline geldiği ve Avrupa’dan uzaklaştığı yönünde olduğunu vurguladı.