AB'den Rusya'ya karşı Ermenistan'a destek

AB Komisyonunun Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar El Anouni, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularına cevap verdi.

Ermenistan'ın egemen, demokratik ve bağımsız bir ülke olarak kendi yolunu ve ortaklarını seçme hakkına sahip olduğunun altını çizen El Anouni, "Biz de Ermenistan'ın demokratik dayanıklılığını destekliyoruz." dedi.

El Anouni, bu desteğin hibrit tehditler, yabancı kaynaklı bilgi manipülasyonu ve müdahaleler, demokratik kurumlara güveni zayıflatmaya yönelik girişimlere karşı mücadeleyi kapsadığını kaydetti.

Rusya'nın açıklamasının zamanlamasının tesadüf olmadığına işaret eden El Anouni, Rusya'nın Ermenistan ekonomisine zarar vermeyi ve parlamento seçimlerinin sonucunu etkilemeyi amaçladığını öne sürdü.

El Anouni, "Biz, Ermenistan'ın bu tür baskı ve zorlayıcı girişimlerle başa çıkabilmesi için desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

RUS YÖNETİMİNİN ERMENİSTAN'A YÖNELİK AÇIKLAMALARI

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, geçen hafta yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın AB ile yakınlaşmasının ikili ilişkileri ve stratejik ortaklığı zayıflattığını belirterek, "Ermenistan yönetiminin, AB'ye yakınlaşma süreci devam ederken Avrasya Ekonomik Birliği'nde (AEB) bulunma yönündeki yaklaşımı, Rus tarafı için kabul edilemez." açıklamasını yapmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Ermenistan'ın AB'ye girmesi halinde Rus pazarına gönderdiği tarım ürünleri için AEB standartlarının artık geçerli olmayacağını bildirmişti.

Ermenistan'daki duruma ilişkin Ukrayna benzetmesi yapan Putin, "Ukrayna'daki kriz, bir zamanlar Ukrayna'nın AB'ye katılma girişimleriyle başladı." ifadesini kullanmıştı.