AB’den Rusya bağlantılı 4 medya kuruluşuna yaptırım

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 2022 yılından bu yana devam ederken, ABD ve AB’nin Kiev’e desteği de sürüyor. Avrupa Birliği tarafından yapılan açıklamada, Rusya bağlantılı Avrupa'nın Sesi, RIA Novosti haber ajansları ile Izvestia ve Rossiyskaya gazetelerinin AB'deki dağıtımının askıya alındığı bildirildi. Açıklamada bu 4 medya kuruluşunun “Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü saldırıları gündeme getirdikleri ve bu saldırıların desteklenmesinde etkili oldukları” aktarıldı.

Rusya Gazeteciler Birliği (RUJ) tarafından yapılan açıklamada, yasak “hukuksuz” olarak nitelendirilirken, konunun bir mahkeme tarafından karara bağlanması gerektiği aktarıldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, AB’nin hafta başında yaptırım sinyali vermesinin ardından “Batılılar için yıldırım hızıyla ve son derece acı verici bir şekilde karşılık vereceğiz” açıklamasını yapmıştı.