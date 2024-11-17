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AB'den Rusya açıklaması: Tedariki kesmeye hazır

Güncelleme Tarihi:

#Rusya#AB#Doğal Gaz
ABden Rusya açıklaması: Tedariki kesmeye hazır
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2024 11:10

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'nın gaz sevkiyatını kesmesini şantaj olarak değerlendirdi. AB'nin, Rusya'dan gaz tedarikini kesmeye ve enerji güvenliğini sağlamaya hazır olduğunu açıkladı.

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'nin Rusya'dan gaz tedarikini kesmeye hazır olduğunu belirtti.

AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus enerji şirketi Gazprom'un Avusturya'ya doğal gaz sevkiyatını kesmesine tepki göstererek, Putin'in enerjiyi ‘silah’ olarak kullandığını ifade etti.

Ursula von der Leyen, “Putin, gaz kesintisiyle Avusturya ve Avrupa'ya şantaj yapmaya çalışıyor” dedi.

AB'nin Rusya'dan gaz tedarikini kesmeye hazır olduğunu vurgulayan Von der Leyen, “AB genelinde doğal gaz depoları dolu” açıklamasında bulundu.

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#Rusya#AB#Doğal Gaz

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