AB’den Ruslara kolay vize yok

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AB Dönem Başkanı Çekya’nın başkenti Prag’da bir araya gelen dışişleri bakanlarının üzerinde anlaştıkları siyasi karar, her isteyen Rusun vize alamayacağı, diğerlerinin ise daha zor ve uzun sürede alacağı, vizenin pahalanacağı anlamına geliyor. AB’nin bu hamlesi, Rusya’nın Ukrayna’yı işgale başlamasından bu yana sıradan Rus vatandaşlarını hedef alan ilk adım olmasıyla dikkat çekiyor.

Vize yasağı tartışması, Rusya’ya uygulanan seyahat yasakları nedeniyle havayoluyla AB ülkelerine erişimleri kesilen Rus turistlerin kara sınırlarından yoğun şekilde giriş yapıp kontrolsüz seyahate olanak veren Schengen bölgesinde istedikleri ülkeye uçmaları nedeniyle oldukça yoğunlaşmıştı.

‘KARA SINIRI RİSKLİ HALE GELDİ’

Rusya’dan kara girişlerinde belirgin bir artış tespit ettiklerini ve bunun güvenlik riski haline gelmeye başladığını belirten AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, “Artık kolaylık yok” dedi. İşgalin başından bu yana karayoluyla AB ülkelerine giriş yapan Rusların sayısı 700 bin düzeyinde. Karar gereği AB, Kırım gibi Rusya işgalindeki topraklarda verilen pasaportları tanımayacak, daha önce verilen vizeler ise incelenecek. Rusya’ya sınırı olan AB ülkeleri Rusların girişlerine Schengen kuralları çerçevesinde ulusal düzeyde geçici kısıtlama getirebilecek. Tüm Ruslara vize yasağını özellikle Finlandiya, Çekya ve Baltık ülkeleri ısrarla istiyordu. Almanya, Fransa, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi ise karşı kampta yer alan ülkelerdi.