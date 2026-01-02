AB'den Rumların hayallerini suya düşürecek açıklama: Türkiye'siz olmaz

Haberin Devamı

İsrail ve Yunan basını, Politico dergisinde yer alan ve Avrupa Birliği dönem başkanlığının Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne (GKRY) devredilmesine ilişkin NATO’daki endişeleri manşetlerine taşıdı.

Politico’nun haberine göre, NATO ve AB’de görev yapan diplomatlar, Rum kesiminin Türkiye ile yaşadığı anlaşmazlıklar ve AB-Türkiye askeri iş birliğine karşı tutumunun, Avrupa’nın güvenlik entegrasyonuna odaklandığı bir dönemde savunma önceliklerini olumsuz etkileyebileceğinden kaygı duyuyor.

YUNAN BASINI: NATO VE AB’DE KAYGILAR ARTIYOR

CNN Greece, Türkiye ile uzun süredir devam eden gerilimler nedeniyle GKRY’nin AB dönem başkanlığının, Avrupa’nın savunma gündemini daha da karmaşık hale getirebileceği endişesinin NATO ve AB içinde giderek arttığını yazdı.

"ANAHTAR TÜRKİYE’NİN İKNA EDİLMESİ"

CNN Greece'in aktardığı habere göre, GKRY lideri Nikos Hristodulidis, Politico’ya yaptığı açıklamada, “kilit noktanın” Türkiye’yi, NATO üyeliğine giden ilk adım olarak görülen Barış İçin Ortaklık Programı’na (PfP) GKRY’nin katılımını kabul etmeye ikna etmek olduğunu söyledi.

Hristodulidis, bu adımın ardından AB-Türkiye iş birliğinin önündeki engellerin kademeli olarak kaldırılabileceğini ifade etti.

Rum lider, “Türkiye’nin Kıbrıs’ın ‘Barış İçin Ortaklık’a dahil edilmesi yönünde atacağı adımlarla ve aynı zamanda AB-Türkiye ilişkilerinde olumlu gelişmelerle kademeli bir yaklaşım öngörebiliriz” dedi.

AVRUPA KOMİSYONU’NDAN “ÇOK ENDİŞELİYİZ” AÇIKLAMASI

Avrupa Komisyonu’ndan üst düzey bir yetkili, Komisyonun, Kıbrıs Rum kesiminin Türkiye’ye yönelik düşmanca tutumunun Avrupa’nın savunma önceliklerini etkilemesine izin verilmesinden “çok endişeli” olduğunu söyledi.

Yetkililer, Ankara’nın 150 milyar euro büyüklüğündeki SAFE savunma programı kapsamında finanse edilen ortak alımlara katılma girişimlerine ve AB-NATO entegrasyonuna ilişkin anlaşmazlıklara dikkat çekti. Avrupalı yetkililer, GKRY’nin Türkiye’nin SAFE programına dahil edilmesine ve daha derin bir AB-NATO iş birliğine açıkça karşı çıktığını belirtti.

“BÖLÜNMÜŞ ADA, BÜYÜK SORUMLULUK”

Yaklaşık 1,3 milyon nüfusa sahip ve hâlâ bölünmüş durumda olan Kıbrıs’ın AB dönem başkanlığını üstlenmesi, diplomatlar tarafından önemli bir zorluk olarak değerlendiriliyor. GKRY daha önce 2012 yılında da AB dönem başkanlığını yürütmüştü.

AB DÖNEM BAŞKANLIĞININ ROLÜ

AB dönem başkanlığı, üye ülkeler arasında altı ayda bir dönüşümlü olarak yürütülüyor. Dönem başkanı, bakanlar toplantılarına başkanlık ediyor ve üye ülkeleri, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu ile yapılan yasama müzakerelerinde temsil ediyor.

“SAVUNMA, GÜVENLİK VE UKRAYNA ÖNCELİKLİ”

Rum kesimi yetkilileri, savunma, güvenlik ve Ukrayna’ya desteğin dönem başkanlığındaki temel öncelikler olacağını açıkladı. Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Marilena Raouna, Politico’ya verdiği demeçte bu başlıkların GKRY’nin dönem başkanlığı sürecinde merkezi bir rol oynayacağını söyledi.

NATO DİPLOMATINDAN UYARI

Bir NATO diplomatı ise GKRY ile Türkiye arasındaki süregelen düşmanlığın, Ankara ile savunma bağlarını güçlendirme çabalarını baltalayabileceği uyarısında bulundu.

Diplomat, Rusya tehdidine karşı “birlik olunması gerektiğini” vurgulayarak, Türkiye’nin yaklaşan AB savunma planlarının dışında bırakılmasının “bu hedefi baltalayacağını” ifade etti.

İSRAİL BASINI: KULİSLERDE RAHATSIZLIK VAR

İsrail gazetesi Maariv, AB Konseyi dönem başkanlığına hazırlanan GKRY’nin, Türkiye ile güvenlik iş birliğini siyasi pazarlık konusu yapma girişimlerinin NATO ve AB kulislerinde rahatsızlığa yol açtığını yazdı.

Gazeteye göre, Avrupalı yetkililer Rum tarafına, bu yaklaşımın kabul edilemez olduğunu iletti. Yetkililerin, “Ankara’nın dışlandığı bir savunma yapısı düşünülemez. Böyle bir durum Avrupa güvenliğinin zayıflaması anlamına gelir” değerlendirmesinde bulunduğu aktarıldı.

AB’DEN RUM YÖNETİMİNE UYARI MESAJI

Haberde, AB merkezinin GKRY lideri Nikos Hristodulidis ile özel bir görüşme yaparak, Türkiye karşıtı tutumdan vazgeçilmesi gerektiğini net şekilde ileteceği ifade edildi.

Maariv, Ankara ile güvenlik iş birliğinin siyasi hesaplara kurban edilmesinin Doğu Akdeniz’deki dengeleri bozabileceği görüşünün AB ve NATO yetkilileri arasında ortak bir kanaat haline geldiğini aktardı.

“TÜRKİYE’SİZ SAVUNMA ZAYIF KALIR”

AB ve NATO yetkilileri, Türkiye’nin NATO’nun en büyük ikinci ordusuna sahip olduğunu hatırlatarak, Ankara’nın dışlanmasının Avrupa savunma mimarisini zayıflatacağı görüşünü dile getirdi.

Avrupa Birliği kulislerinde, “Türkiye olmadan AB güvende olmaz” yaklaşımının hâkim olduğu belirtilirken, gündemdeki 150 milyar euroluk savunma alım programının Güney Kıbrıs engeline takılabileceği kaydedildi.

Haberde, Türkiye’nin bu programa katılma isteğinin Yunanistan ve GKRY tarafından engellenmesinin, Avrupa savunma bütünlüğü açısından ciddi sonuçlar doğurabileceği uyarısı yapıldı.

NATO’DAN SON UYARI: İTTİFAK İÇİNDE KIRILMA RİSKİ

AB ve NATO kulislerinde dile getirilen ortak endişe, Türkiye’nin dışlandığı bir savunma planının Avrupa’nın güvenliğini zayıflatacağı yönünde oldu. Yetkililer, Rusya tehdidi karşısında birlik mesajı verilmesi gerektiğini ve Türkiye gibi stratejik bir aktörün göz ardı edilmesinin ağır sonuçlar doğuracağını vurguladı.

NATO içinden gelen değerlendirmelerde ise Türkiye’nin Avrupa savunma projelerinin dışında bırakılmasının, ittifak içinde ciddi bir kırılmaya yol açabileceği görüşü öne çıktı.