AB’den Moskova’ya uyarılar

Rusya’nın cuma günü üç diplomatı sınır dışı etme kararı almasının ardından bu adımın hedefinde olan Almanya, Polonya ve İsveç de üç Rus diplomatını istenmeyen kişi ilan etti. Rusya’nın, Borrell’in ziyareti sürerken, üç AB diplomatını sınır dışı etme kararını sert şekilde kınayan Avrupa Parlamentosu, bu ülkeyle ilişkiler konusunda yeni bir strateji talep etti. Borrell, Moskova’nın verdiği mesajların Avrupa’yla bağını koparma yönünde olduğuna dikkat çekerek yaptırım ihtimaline dikkat çekti.

‘YOL AYRIMINDAYIZ’

Moskova’ya 4-6 Şubat’ta yaptığı ziyareti değerlendirdiği blog yazısında Rusya’yla yol ayrımında olduklarını vurgulayan Borrell, “Görünüşe göre Rusya giderek Avrupa’dan bağını koparıyor ve demokratik değerlere varoluşsal tehdit olarak bakıyor” ifadelerini kullandı. Rusya konusu öncelikle 22 Şubat’ta AB dışişleri bakanları tarafından ardından da 25-26 Mart’taki AB Zirvesi’nde liderler düzeyinde ele alınacak. Yaşanan gerilime karşın AB içinde ‘Rusya konsensüsü’ oluşmuş değil. Bazı ülkelerin sert çizgi çağrılarına rağmen Fransa’nın Rusya’ya göz kırpan politikasında ya da Almanya’nın Kuzey Akım 2 boru hattına yönelik yaklaşımında kısa vadede değişiklik beklenmiyor.