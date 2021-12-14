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AB’den Maraş mekanizması

#Maraş#AB#Josep Borrell
AB’den Maraş mekanizması

Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in yerleşime kapalı Maraş konusunda hazırladığı tercihler belgesini ele alan dışişleri bakanları, özel bir yaptırım mekanizması oluşturulmasına karar verdi.

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Yaptırım rejiminin Maraş’ın açılmasına doğrudan müdahil olan birey ve kurumlara odaklanması öngörülüyor. Üye ülkelerin daimi temsilcileri yasal çerçeve üzerinde çalışacaklar. Sürecin yaptırımla sonuçlanacağı kesin değil.

OLASI ADIMLAR

Borrell’in hazırladığı ve bakanların analiz ettiği belgede, yaptırım öncelikli unsur olarak görülmese de alınabilecek önlemler birey ve kurumlara kısıtlayıcı yaptırım uygulanması; katılım öncesi fonlardan daha fazla kesinti; diğer mali destek unsurlarına kısıtlama ve Avrupa Yatırım Bankası’nın uygulayacağı kesintiler olarak sıralanıyordu. Bu opsiyonlardan sadece ilkine odaklanılması bazı ülkelerin geniş yerine dar kapsamlı bir yaklaşımı tercih ettiğine işaret ediyor.

DİKKAT ÇEKEN ÇAĞRI

Borrell’in belgesinde, Kıbrıs sorununa çözüm konusunda “belirleyici bir diplomasi uygulanması” çağrısı da dikkat çekiyor. Bu çağrı, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin genelde kaçındığı bir adım olan, Kıbrıs sorununu tüm boyutlarıyla, 27’ler düzeyinde ele alma anlamı taşıması açısından da önemli. Kıbrıs sorununa çözüm için görüşmelere kaldığı yerden başlanması; Türkiye ile AB arasında karşılıklı faydaya dayalı ortaklığa yönelik taahhüde bağlı kalınması; gerginliğin tırmandırılmasından kaçınılması belgeye üç ana hedef olarak yansıtıldı. Belgede, AB’nin Kıbrıs Türk toplumuna yönelik desteğinin sürmesi, Rum yönetiminin kapsayıcı bir tavır takınması gerektiği vurgularına da yer veriliyor.

 

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#Maraş#AB#Josep Borrell

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