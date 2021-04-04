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Dünya
AA
Haber Giriş: 04.04.2021 - 19:05 | Son Güncelleme:

AB'den Libya'ya sürpriz ziyaret! İş birliği mesajı

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AB'den Libya'ya sürpriz ziyaret! İş birliği mesajı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Libya'ya duyurusu yapılmadan düzenlediği ziyarette AB ile Libya arasında iş birliğinin geliştirileceği mesajını verdi.

AB yetkililerinin verdiği bilgiye göre, Michel başkent Trablus'ta Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi ve Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve Libya Ulusal Birlik Hükümeti’nin Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş ile görüştü.
Michel, sosyal medyada Libya'daki temasları hakkında yaptığı paylaşımda, Trablus'a umut ve zorlukların bulunduğu bir dönemde gittiğini belirterek "AB, Libya halkı ve yeni yönetiminin yanındadır. Birlik içinde, egemen ve müreffeh bir Libya'ya desteğimizi artırmaya hazırız." ifadesini kullandı.

ORTAK ÇALIŞMAYA HAZIRIZ

Görüşmeler hakkında bilgi veren AB yetkilileri ise Michel'in ekonomik toparlanma, yönetim, hizmetler, istikrar ve güvenlik, hukukun üstünlüğü, insan hakları cinsiyet eşitliği ve göç gibi konularda ortak çalışmaları artırmaya hazır oldukları mesajını verdiğini kaydetti.
Bir AB yetkilisi, Michel'in Libya'daki geçiş sürecinde hükümeti ve Libya halkını nasıl destekleyebileceği konusunda somut birtakım öneriler sunduğunu aktardı. Libya'da istikrar, birlik ve egemenliğin sağlanması ve sürdürülmesinde bir ön koşul olduğunu dile getiren AB yetkilisi, bunun yabancı savaşçıların ve askerlerin ülkeden ayrılması olduğunu savundu ve ülkedeki ateşkes ile BM silah ambargosuna saygı duyulmasının önem taşıdığını ifade etti.

AVRUPALI LİDERLER LİBYA'YI ZİYARET EDECEK

AB'nin Libya'daki büyükelçisinin de bu ay sonunda Trablus'a kalıcı olarak döneceği kaydedildi. Ulusal Birlik Hükümetinin göreve başlamasından sonra Libya'yı ziyaret eden ilk Avrupalı lider olan Michel'den sonra gelecek günlerde başka Avrupalı liderlerin de Libya'ya gideceği bildirildi.

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