AB’den kritik uyarı: Bazı ülkelerde durum mart ayından beter

Alınan tüm önlemlere rağmen Avrupa Birliği ülkelerinde koronavirüs vakalarının sayısı her geçen gün artıyor. Artış oranları ve rakamlar bazı ülkeler için salgının başlangıç aylarındaki tabloya benzer bir durum oluşmaya başladığını ortaya koyuyor. Mevcut tablo konusunda AB Komisyonu’ndan uyarı geldi. AB Komisyonu’nun Sağlıktan Sorumlu Üyesi Stella Kyriakides, “Geçen baharda yaşananların tekrarını önlemek için belki de son şansımız” dedi. Kyriakides, “Bazı üye ülkelerde durum marttaki tepe noktasından daha da kötü” şeklinde konuştu.

FRANSA’DA KRİTİK ARTIŞ

Hükümetlerin genel tecrit dışında opsiyonlarının kalmadığı bir durum oluşmasını önlemek zorunda olduklarını vurgulayan Kyriakides, “Şu an gördüklerimden ve önümüzdeki hafta ve aylarda bunu izleyebileceklerden derin endişe duyuyorum” ifadelerini kullandı. Üye ülkelerden gerekli tedbirleri doğru zamanda ve olası bir yeni dalganın ilk sinyalleriyle birlikte almalarını isteyen Kyriakides, “Açık olmak gerekirse olan biten, alınan önlemlerin yeterince etkili olmadığı ya da uygulanmalarının sağlanamadığı veya kurallara uyulmadığı anlamına geliyor” diye konuştu. Avrupa ülkeleri arasında günlük ortalama 10 bin vakayı aşan İspanya ve Fransa’nın durumları özel endişe kaynağı olmayı sürdürüyor. Son sekiz günde 4 kez en yüksek vaka rekorunun kırıldığı Fransa’da dün 16 bin 96 yeni hasta rapor edildi. Hastanelerde tedavisi devam edenlerin sayısı 6 bini aştı.