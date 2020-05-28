AB’den korona sonrası dev kurtarma paketi

Paketi açıklayan Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, paketle AB için yeşil, dijital ve dirençli bir gelecek kurabileceklerini belirterek, “Bugün dönüm noktamızla karşı karşıyayız” dedi.

AB ekonomisinin bu yıl yüzde 7 oranında küçüleceği, bu oranın salgında ikinci dalga yaşanması ve yeni tecrit önlemleri alınması halinde yüzde 16’ya kadar çıkabileceği öngörüsünün yapıldığı bir ortamda açıklanan pakette aslan payı İtalya ve İspanya’nın oldu. İtalya için 173 milyar (82 milyarı hibe), İspanya için 140 milyar Euro (77 milyarı hibe) kaynak öngörüldü. Almanya ve Fransa ise hibe alıp kredi kullanmayacak ülkeler arasında yer alıyor. AB’nin 2021-2027 dönemini kapsayan çok yıllı bütçesi için de AB Komisyon’nun önerisi 1.1 trilyon Euro oldu. Bütçe ve diğer unsurlarla AB’nin yaratacağı kaynak 2.4 trilyon seviyesine ulaşıyor. Önerinin kabulü için AB ülkeleri ve Avrupa Parlamentosu’nun onayı gerekiyor.

‘SINIRLARI KAPATMAK SALGINI DURDURMUYOR’

Avrupa ülkelerinde koronavirüs önlemlerini gevşetme süreci devam ederken Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) tarafından hazırlanan bir raporda sınırları kapalı tutmanın salgının yayılması üzerinde etkisinin düşük olduğu belirtildi. Bu önlemin ilk aşamada ve izole bölgelerde etki yarattığını belirten ECDC, mevcut verilerin bu önlemi desteklemediğinin altını çizdi. ECDC, yolculara seyahat öncesinde test yapılması ya da ateşlerinin ölçülmesinin de büyük ölçüde etkisiz olduğu görüşünde.