AB’den Kıbrıs mesajı: Uzlaşıya hazır gelin

Türk ve Rum tezlerinin iyice farklılaştığı bir döneme denk gelen ziyaretinden sonra yazılı bir açıklama yapan Borrell, sürecin önünde zorlu bir yol bulunmasına rağmen çözüm bulunabileceğine inandığının altını çizdi. Borrell, “Gelecek ay Cenevre’de 5+1 formatında yapılması planlanan görüşme fırsatının değerlendirilmesi ve görüşmelere uzlaşıya hazır şekilde gelmeleri konusunda onları teşvik ettim” dedi. Borrell, AB’nin Birleşmiş Milletler himayesinde Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin görüşmelerin mümkün olan en kısa sürede başlamasına tam destek verdiğini belirtti.

AB GÖZLEMCİLİK İSTİYOR

AB, daha önce olduğu gibi, Kıbrıs’taki tarafların yanı sıra garantör ülkeler, Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin katılımıyla yapılacak görüşmeye gözlemci statüsüyle katılmak istiyor. GKRY ve Yunanistan, AB’nin daha aktif bir rol üstlenmesini talep ederken KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, AB’nin tarafsız olamayacağı gerekçesiyle görüşmelere gözlemci statüsüyle katılmasına sıcak bakmıyor.