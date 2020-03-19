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Dünya
Celal ÖZCAN / BERLİN
Haber Giriş: 19.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

AB’den itiraf: Hepimiz tehlikeyi küçümsedik

Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
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Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
AB’den itiraf: Hepimiz tehlikeyi küçümsedik
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AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa ülkelerinin koronavirüse karşı tedbir almakta geç kaldığını itiraf etti.

Aralık ayı sonunda Çin’in Vuhan kentinde başlayan koronavirüs salgını şimdi en çok Avrupa’yı kasıp kavuruyor. Alman Bild Gazetesi’ne konuşan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa olarak hata yaptıklarını itiraf etti ve şöyle dedi: “Biz hepimiz uzman olmadığımız için başlangıçta koronavirüs krizini küçümsedik. Ama şimdi gördük ki, bu virüs bizi uzun süre daha meşgul edecek. Bugün alınan tüm tedbirler 14 gün önce olsaydı, kulaklarımıza inanamazdık. Şimdi bunların gerekli olduğunu gördük.”

AB’den itiraf: Hepimiz tehlikeyi küçümsedik

KORKUNÇ BİR RAKİP

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, tüm kıtada sokağa çıkma yasağı uygulanması konusundaki soruya, “Buna üye ülkeler karar verebilir. Bu yukarıdan AB’nin alabileceği bir karar değil” cevabını verdi. Von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un koronavirüs krizini bir savaş olarak nitelemesiyle ilgili ise “Ben şahsen bu kavramı kullanmazdım. Ama Fransa Cumhurbaşkanının motivasyonunu anlıyorum. Koronavirüs korkunç bir rakip. Biz onu görmüyoruz, rengini, tadını bilmiyoruz. Ama hızla yayılmasını farkediyoruz” diye konuştu.

 

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Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
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