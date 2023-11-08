AB’den İsrail’in kalıcı işgaline ret

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İsrail’in sivil kayıplardan kaçınarak uluslararası hukuk çerçevesinde kendini savunma hakkı olduğunu belirten von der Leyen, Avrupa’nın savaş sonrasındaki Gazze projeksiyonuna dair beş madde sıralarken, Gazze’nin işgalini reddetti. İşte o maddeler:

- Gazze teröristler için güvenli sığınak olamaz. Hamas’a cephaneliğini yeniden inşa etme şansı verilmeyecek. Birleşmiş Milletler himayesinde uluslararası bir barış gücü oluşturulması dahil çeşitli mekanizmalar devreye sokulabilir.

- Gazze’de tek bir Filisin otoritesi ve tek bir Filistin devleti olmalı.

- İsrail’in Gazze’de uzun süreli askeri varlığı bulunamaz. Gazze gelecekteki Filistin devletinin önemli bir parçasıdır.

- Filistinliler Gazze’den zorla çıkarılamaz. Bu yalnızca daha fazla bölgesel istikrarsızlığa yol açacak bir reçete olacaktır.

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- Gazze’ye abluka sürmemeli. Gelecekteki bir Filistin devleti ekonomik açıdan da yaşayabilir olmalıdır.

ABD: İSRAİL GAZZE’Yİ YÖNETMEYECEK

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken geçen hafta Senato’da yaptığı bir konuşma sırasında Gazze’yi ne Hamas’ın ne de İsrail’in yöneteceğini söylemişti: “Aynı zamanda İsrail’in Gazze’yi yönetmesine veya kontrol etmesine izin veremeyiz ve İsrailliler kendileri de bu öneriyle başlıyorlar. Onların niyeti bu değil. Yapmak istedikleri şey bu değil. Ve bu desteklenecek bir şey değil.”

ABD Başkanı Joe Biden da henüz Gazze’ye kara operasyonu başlamadan CBS News’a yaptığı açıklamada İsrail’in Gazze’yi işgal etmesinin ‘büyük bir hata’ olacağını söylemişti. Biden, bir Filistin devletinin kurulmasını desteklediklerini de belirtmişti. Öte yandan Netanyahu’nun Gazze’yi süresiz yönetme arzusu, ABD ve İsrail arasında kamuoyu önünde gerçekleşen ilk ihtilaf değil. (Yunus PAKSOY/WASHINGTON)