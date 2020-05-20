MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriAB’den İsrail’e ilhak uyarısı
GeriDünya AB’den İsrail’e ilhak uyarısı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
Güven ÖZALP / BRÜKSEL
Haber Giriş: 20.05.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

AB’den İsrail’e ilhak uyarısı

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
AB’den İsrail’e ilhak uyarısı
Abone Olgoogle-news

Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, yeni hükümetin kurulması nedeniyle İsrail’e gönderdiği kutlama mesajında ‘ilhak’ uyarısında bulundu.

Uluslararası hukuka atıf yapan Borrell, 1967 sınırlarında İsrail ve Filistin’in üzerinde anlaşmadığı herhangi bir değişikliğin AB üyesi ülkelerce tanınmayacağını belirtti. İşgal altındaki Filistin topraklarının ilhakının uluslararası hukuka aykırı olacağına dikkat çeken Borrell, İsrail’e bu doğrultuda tek taraflı adım atmaktan kaçınmasını güçlü şekilde tavsiye etti.

False
Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle