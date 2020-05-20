AB’den İsrail’e ilhak uyarısı

Uluslararası hukuka atıf yapan Borrell, 1967 sınırlarında İsrail ve Filistin’in üzerinde anlaşmadığı herhangi bir değişikliğin AB üyesi ülkelerce tanınmayacağını belirtti. İşgal altındaki Filistin topraklarının ilhakının uluslararası hukuka aykırı olacağına dikkat çeken Borrell, İsrail’e bu doğrultuda tek taraflı adım atmaktan kaçınmasını güçlü şekilde tavsiye etti.